Який тип бороди у чоловіків найбільше приваблює жінок

Суперництво бородатих і безбородих існує давно. Історія пам'ятає ще, як Олександр Македонський всупереч традиціям Еллади взявся чистенько голитися.

Досьогодні волосся на обличчі вивчають і перевивчають безліч вчених по всьому світу. От і у XXI столітті з'явилося цікаве дослідження, яке розповідає про "шкалу привабливості" різних борід.

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Які бороди подобаються жінкам

Тож які бороди подобаються жінкам? На це питання спробували відповісти австралійські вчені. У 2013 році в Університеті Нового Південного Уельсу провели дослідження серед 400 жінок.

Їх попросили оцінити світлини 10 чоловіків за привабливістю від кращого до гіршого.

Світлини при цьому показували чоловіків у 4 варіантах:

Поголених чистенько.

З тижневою щетиною.

З двотижневою борідкою.

І з густою бородою



Який же тип бороди для жінок найцікавіший? / Колаж 24 каналу

У підсумку вчені зробили такі висновки:

Більшість жінок визнали найпривабливішими моделей із двотижневою щетиною.

Та от що цікаво: на другому місці з рівною кількістю залікових балів опинилися чоловіки з густою бородою і гладенько поголені! Щетина ж тижнева майже нікого з жінок не зворушила.

Чому так?

Фахівці думають, що злегка бородаті чоловіки здаються жінкам сильними та впливовими.

Надто довга борода ж натякає на старість, а надто коротка – на незрілість.

ті ж вчені для чистоти експерименту показали фото і чоловікам. І чоловіки оцінили чоловіків за шкалою привабливості майже так самісінько як жінки!

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