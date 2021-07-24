Який тип бороди у чоловіків найбільше приваблює жінок
Джерело:BestLife
Суперництво бородатих і безбородих існує давно. Історія пам'ятає ще, як Олександр Македонський всупереч традиціям Еллади взявся чистенько голитися.
Досьогодні волосся на обличчі вивчають і перевивчають безліч вчених по всьому світу. От і у XXI столітті з'явилося цікаве дослідження, яке розповідає про "шкалу привабливості" різних борід.
Варто знати Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free
Які бороди подобаються жінкам
Тож які бороди подобаються жінкам? На це питання спробували відповісти австралійські вчені. У 2013 році в Університеті Нового Південного Уельсу провели дослідження серед 400 жінок.
- Їх попросили оцінити світлини 10 чоловіків за привабливістю від кращого до гіршого.
Світлини при цьому показували чоловіків у 4 варіантах:
- Поголених чистенько.
- З тижневою щетиною.
- З двотижневою борідкою.
- І з густою бородою
Який же тип бороди для жінок найцікавіший? / Колаж 24 каналу
У підсумку вчені зробили такі висновки:
- Більшість жінок визнали найпривабливішими моделей із двотижневою щетиною.
Та от що цікаво: на другому місці з рівною кількістю залікових балів опинилися чоловіки з густою бородою і гладенько поголені! Щетина ж тижнева майже нікого з жінок не зворушила.
Чому так?
- Фахівці думають, що злегка бородаті чоловіки здаються жінкам сильними та впливовими.
- Надто довга борода ж натякає на старість, а надто коротка – на незрілість.