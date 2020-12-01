Недостатньо просто зачекати, поки на обличчі з'явиться бажана рослинність. Борода потребує регулярного догляду, правильного вибору зачіски, а також дбайливого ставлення. Men 24 ділиться з тобою 10 порадами, які дозволять тобі мати ідеальну бороду. Візьми їх на озброєння, щоб завжди бути на висоті!

Борода може як прикрашати твоє обличчя, так і здаватися чужорідним предметом на ньому. Лови поради від Men 24, які дозволять дати раду з рослинністю на обличчі й отримувати задоволення від її наявності!

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1. Вибери стиль, що личитиме твоєму обличчю

Якщо правда, що борода більш-менш підходить всім, то також правдою є й те, що вибір стилю, який відповідає формі твого обличчя, може тільки підкреслити її переваги або зменшити деякі недоліки.

2. Покладися на професіонала

Особливо у перші кілька разів, покладатися на хорошого барбера – найкращий спосіб визначити форму бороди та навчитися декількох маленьких прийомів, які можна використовувати навіть в повсякденній роботі.

3. Наберися терпіння

Якщо ти вперше відрощуєш бороду, то перші кілька тижнів будуть найважчими. У тебе буде постійно свербіти обличчя, буде необхідно більше часу приділяти коригуванню, щоб упорядкувати області обличчя, де борода росте з різною швидкістю.



Пам'ятай, що не у всіх борода росте відразу ж, тож наберися терпіння / Фото unsplash

4. Використовуй правильні інструменти

Ідеальний догляд за бородою неможливий без деяких незамінних інструментів. Найважливіша – це щітка для гоління з жорсткою щетиною, як у кабана, щоб розплутати волосся, надати йому форму та порядок. Розчісування бороди – такий приємний жест, що викликає звикання. Гарантовано.

5. Слідкуй за чистотою

Борода, особливо густіша, як правило, затримує забруднення та запахи (особливо дим). Для щоденного очищення може бути достатньо теплої води та спеціального продукту, але раз на тиждень ти можеш використовувати скраб, який допомагає повністю видалити усі сліди бруду.

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6. Борода теж потребує зволоження

Зволоження потребує не тільки шкіра: для отримання м'якої бороди можна покластися на спеціальні легкі бальзами, які допоможуть зробити волосся гладшим, слухняним, а також приємним на дотик. Тому що, врешті-решт, мета полягає у тому, щоб отримати задоволення від погладжування бороди.



Рослинність на обличчі потребує зволоження та живлення / Фото unsplash

7. Не забувай про живлення бороди

Здається, мова йде про домашню тваринку, і насправді у деяких випадках те ж саме і з бородою. У найбільш посушливі періоди, наприклад, коли дуже спекотно або дуже холодно, борода може бути особливо кучерявою. Додавання олії у свій розпорядок дня (навіть увечері) допоможе тобі повернути їй форму, блиск і шовковистість.

8. Не перестарайтеся з продуктами

Підбери правильну дозу продукту, яка дозволить тобі мати м'яку бороду, не обтяжуючи її. Врахуй, що у різні пори року може знадобитися зміна відповідної дозу або різних типів продуктів.

9. Якщо треба – вкороти бороду

Носіння довгої бороди не означає, що ти час від часу забуваєш навідуватися до свого барбера. Але не варто пам'ятати, що з часом твоя борода стає кучерявою, менш зручною у догляді, а іноді навіть змінює колір. Періодичне коригування – хороша звичка, яку варто враховувати, щоб не прокинутися зранку з кущем на обличчі.



Якщо борода росте у всі боки – вкорочуй її / Фото unsplash

10. Дізнайся про стратегічне гоління

Уникай звички голитися від шиї до лінії щелепи, залишаючи довшою тільки передню частину бороди. Навіть у чоловіків, які не мають проблем із зайвою вагою, такий підхід може стати причиною появи другого підборіддя. Його насправді не буде, але візуально здаватиметься зовсім інакше. Тож, який тоді буде сенс з твоєї бороди, якщо вона не прикрашає тебе?

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Будь готовим почекати, поки борода виросте. Не лінуйся доглядати за нею. Регулярно навідуйся до барбера. І буде тобі щастя!