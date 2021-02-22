У якому віці у тебе буде найкращий секс: цікаве дослідження

Якщо тобі здавалося, що пік сексуальності припадає на 20 або 30 років, то це не зовсім так. Men 24 має для тебе щонайменше одну гарну новину. Твій найкращий у житті секс ще попереду. Далі ми розповімо, на який саме вік припадає максимальне задоволення від цього приємного процесу.

Якщо вірити дослідженню, опублікованому на онлайн-платформі Happify, найкращий секс у твоєму житті відбудеться після 40 років. І це фантастична новина для тих, хто упевнено, або не зовсім, прямує до цього відтинку життя.

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Науковці опитували людей, щоб дізнатися, коли у них був найкращий секс. І виявилося, що пік задоволення припадає не на 20, і не на 30 років. Ба більше: максимум кайфу від сексу ти отримаєш після 40-а. А якщо бути максимально точним, то мовиться про вік 46 років.

Ну що ж, певна логіка у цій цифрі є. У 20-річному віці ти концентруєш увагу на оргазмі, кількості статевих актів, а також партнерок. З віком ти починаєш краще пізнавати не лише своє, а й жіночі тіла. Розумієш, що подобається, а що – ні. Після 40 ти починаєш рахуватися зі своїм тілом, його вибриками. І саме тоді ти цінуєш на повну задоволення від заняття сексом.

Ти концентруєш увагу на своїх відчуттях, прислухаєшся до сигналів тіла. І все це для того, щоб отримати кайф не лише від проникнення, а й від усього сексу: від обійм до оргазму, від поцілунків до еякуляції.



Після 40-а ти починаєш отримувати максимум задоволення від сексу / Фото Unsplash

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Інше дослідження, яке проводили науковці з Університету Міннесоти й Університету Стоуні-Брук, показало, що секс нагадує почуття провини. З часом приємні відчуття наростають. Щось подібне відбувається і з відчуттям провини.

Під час дослідження учені спостерігали за понад 6 тисячами людей у віці від 20 до 93 років протягом 18 років. Вони виявили, що з віком їхні сексуальні навички з кожним роком стають усе кращими й кращими.

Тож тобі не варто боятися дорослішання. Знай, що після 40-а на тебе очікує найкращий у житті секс. Головне до того часу – не обрости жирком, а також не втратити свою силу.

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