У всіх різні стосунки зі своїми колишніми. Комусь вдається дружити, а комусь доводиться переходити на другу сторону вулиці, якщо назустріч іде дівчина з його минулого. Зрештою, не дарма ж вона – твоя колишня. Але що ж робити, якщо у тебе досі виникає статевий потяг до неї? Учені мають цьому логічне пояснення.

Хай би як не склалися ваші стосунки, секс з колишньою здається чимось неймовірним. Ясна річ, що іноді у тебе можуть виникати докори сумління, але чого вони варті, якщо ти отримуєш справжній кайф?

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Учені з Північно-Західного університету, США, пояснили, чому секс з колишніми настільки чудовий. Виявилося, що під час нього сексуальна стимуляція переводить мозок у змінений стан свідомості. Вона блокує усе інше, дозволяючи зосередитися винятково на приємних відчуттях.

"Секс вивільняє нейрохімічні речовини, які викликають емоції, почуття прихильності та навіть любов. Рівень задоволення, який ми відчуваємо, пов'язаний з вивільненням хімічних речовин, які можна використовувати для вимірювання інтенсивності нашого оргазму", – підкреслюють учені.

По суті, це означає, що секс стає приємнішим, коли ми займаємося з колишнім партнером. А все тому, що зв'язок між вами уже існує. Ви уже багато разів займалися сексом, тож свідомість відсилатиме до тих приємних відчуттів, які ви переживали разом.



Відчуття безпеки дозволяє отримати більше кайфу від сексу з колишніми / Фото Unsplash

"Ця людина знайома. Знайомство може створити відчуття безпеки", – підкреслив у своєму коментарі Патрік Ваніс, експерт з людської поведінки та стосунків.

Він також додав, що знайомство та відповідна безпека – одні з основних причин, через які люди відмовляються від самоповаги та готові займатися сексом з колишніми.

Але це зовсім не означає, що необхідно зараз же телефонувати своїй колишній, щоб запропонувати їй інтимне побачення. Ми мали на меті пояснити, чому ти хочеш зайнятися сексом з нею знову і знову. Наша ж порада проста: не телефонуй їй, не пиши та не лайкай пости в інстаграмі. Це нічим добрим не закінчиться. А, втім, роби як знаєш!

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