З якою максимальною швидкістю може рухатися людина і чому

Усейн Болт – спринтер з Ямайки – у 2009 році встановив світовий рекорд у бігу. Він пробіг 100 метрів за 9,58 секунди.

Якщо перевести це на звичний нам "автомобільний" лік, це – 45 кілометрів на годину. Погодься, цифра вражає.

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Найбільша швидкість людини

З 2009 року, вже понад 12 років, ми маємо показник, який вважають максимальним для людини. Звісно, не звичайної – щоб його досягти (нагадаємо ще раз – 45 кілометрів на годину), треба тривалий час тренувалася.

Учені та спортивні медики переконані, що цей показник досяг межі.

Тобто, нові рекорди можливі, але, мовляв, хіба зі застосуванням заборонених препаратів.



Усейн Болт встановив рекорд, який іноді називають "вічним" / Фото unsplash

Чому 45 – це межа

Швидкість бігу людини залежить від багатьох факторів – зокрема, рівня підготовки, довжини кроку, дистанції, темпу руху. Бігти швидше за 45 кілометрів на годину людина наразі не може, бо на заваді стоять такі могутні бар'єри як:

Кисневий дефіцит.

Обмежена сила контакту ступні з поверхнею землі.

Та обмежений час контакту ступні зі землею.

і, не в тому сенсі, що людина може бігти швидше, а втому, що не може не через кисневий дефіцит, а через швидкість скорочення м'язів.

Що ж. Чекаємо, коли черговий умовний "Болт" спростує міркування вчених, а натомість доведе, що неможливого немає.