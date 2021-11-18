З якою максимальною швидкістю може рухатися людина і чому

18 листопада 2021 , 08:12
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Джерело:

24 канал

Усейн Болт – спринтер з Ямайки – у 2009 році встановив світовий рекорд у бігу. Він пробіг 100 метрів за 9,58 секунди.

Якщо перевести це на звичний нам "автомобільний" лік, це – 45 кілометрів на годину. Погодься, цифра вражає.

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Найбільша швидкість людини

З 2009 року, вже понад 12 років, ми маємо показник, який вважають максимальним для людини. Звісно, не звичайної – щоб його досягти (нагадаємо ще раз – 45 кілометрів на годину), треба тривалий час тренувалася.

  • Учені та спортивні медики переконані, що цей показник досяг межі.
  • Тобто, нові рекорди можливі, але, мовляв, хіба зі застосуванням заборонених препаратів.


Усейн Болт встановив рекорд, який іноді називають "вічним" / Фото unsplash

Чому 45 – це межа

Швидкість бігу людини залежить від багатьох факторів – зокрема, рівня підготовки, довжини кроку, дистанції, темпу руху. Бігти швидше за 45 кілометрів на годину людина наразі не може, бо на заваді стоять такі могутні бар'єри як:

  • Кисневий дефіцит.
  • Обмежена сила контакту ступні з поверхнею землі.
  • Та обмежений час контакту ступні зі землею.
Утім, є дослідники, які мають іншу точку зору. Ні, не в тому сенсі, що людина може бігти швидше, а втому, що не може не через кисневий дефіцит, а через швидкість скорочення м'язів.

Що ж. Чекаємо, коли черговий умовний "Болт" спростує міркування вчених, а натомість доведе, що неможливого немає.

Автор: Олесь Друкач