С какой максимальной скоростью может двигаться человек и почему

Усэйн Болт – спринтер из Ямайки – в 2009 году установил мировой рекорд в беге. Он пробежал 100 метров за 9,58 секунды.

Если перевести это на привычный нам "автомобильный" счет, это – 45 километров в час. Согласись, цифра впечатляет.

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Наибольшая скорость человека

С 2009 года, уже более 12 лет, у нас есть показатель, который считают максимальным для человека. Конечно, не обычного – чтобы его достичь (напомним еще раз – 45 километров в час), нужно долго тренироваться.

Ученые и спортивные медики убеждены, что этот показатель достиг предела.

То есть новые рекорды возможны, но, мол, разве что с применением запрещенных препаратов.



Усэйн Болт установил рекорд, который иногда называют "вечным" / Фото unsplash

Почему 45 – это предел

Скорость бега человека зависит от многих факторов – в частности уровня подготовки, длины шага, дистанции, темпа движения. Бежать быстрее 45 километров в час человек пока не может, потому что мешают такие мощные барьеры как:

Кислородный дефицит.

Ограниченная сила контакта ступней с поверхностью земли.

И ограниченное время контакта ступни с землей.

, не в том смысле, что человек может бежать быстрее, а в том, что не может не из-за кислородного дефицита, а из-за скорости сокращения мышц.

Что же. Ждем, когда очередной условный "Болт" опровергнет рассуждения ученых, и докажет, что невозможного нет.