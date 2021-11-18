С какой максимальной скоростью может двигаться человек и почему
Источник:24 канал
Усэйн Болт – спринтер из Ямайки – в 2009 году установил мировой рекорд в беге. Он пробежал 100 метров за 9,58 секунды.
Если перевести это на привычный нам "автомобильный" счет, это – 45 километров в час. Согласись, цифра впечатляет.
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Наибольшая скорость человека
С 2009 года, уже более 12 лет, у нас есть показатель, который считают максимальным для человека. Конечно, не обычного – чтобы его достичь (напомним еще раз – 45 километров в час), нужно долго тренироваться.
- Ученые и спортивные медики убеждены, что этот показатель достиг предела.
- То есть новые рекорды возможны, но, мол, разве что с применением запрещенных препаратов.
Усэйн Болт установил рекорд, который иногда называют "вечным" / Фото unsplash
Почему 45 – это предел
Скорость бега человека зависит от многих факторов – в частности уровня подготовки, длины шага, дистанции, темпа движения. Бежать быстрее 45 километров в час человек пока не может, потому что мешают такие мощные барьеры как:
- Кислородный дефицит.
- Ограниченная сила контакта ступней с поверхностью земли.
- И ограниченное время контакта ступни с землей.
Что же. Ждем, когда очередной условный "Болт" опровергнет рассуждения ученых, и докажет, что невозможного нет.