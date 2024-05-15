Як зберегти прохолоду в автомобілі влітку без кондиціонера
Джерело:WhoCanFixMyCar
Літні дні підіймають нам настрій і дарують багато вітаміну D, але лише коли не приходить спека. І ось ти сідаєш у машину, а в ній – буквально сто градусів. Звісно, тут варто ввімкнути кондиціонер.
Але насолодитися крижаним повітрям не вдасться, якщо у твоєму автомобілі кондиціонера немає. То що ж у такому випадку робити? Маємо кілька порад, як зберегти прохолоду в машині.
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Як зберегти машину прохолодною без кондиціонера
Перше, що слід знати – увімкнення вентиляційних отворів без кондиціонера лише розжене гаряче повітря. Тому цього робити не треба, а треба ось що:
- Використовуй сонцезахисний тент. Це, мабуть, найкраще, що ти можеш зробити, незалежно від того, чи є у твоєму автомобілі кондиціонер. Придбай сонцезахисні шторки для вікон та лобового скла. Вони заблокують прямі сонячні промені, які зазвичай нагрівають салон твого автомобіля.
- Паркуйся в тіні. Ретельно продумай, де ти збираєшся припаркувати свій автомобіль. Навіть якщо для цього доведеться проїхати трохи далі, варто знайти місце в затінку, щоб потім не їхати в машині, яка більше схожа на піч.
- Прикрий приладову панель і кермо. Коли сонце світить прямо в автомобіль, панель приладів і кермо беруть на себе основний удар спеки, тому вони стають нестерпними на дотик. Купи чохли для панелі в мережі, або можеш заощадити гроші й використати рушник або шматок тканини.
- Залишай вікна злегка відкритими. Спробуй трохи відчинити вікна, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря в машині.
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- Використовуй герметичний пакет з льодом або холодну вологу тканину, тримай це перед вентиляційними отворами. Це чудовий лайфгак, якщо ти маєш час підготувати лід або тканину перед поїздкою. Якщо потримати їх перед вентиляційними отворами й підняти вгору, повітря стане набагато прохолоднішим – це майже так само добре, як кондиціонер.
- Придбай сонячні вентилятори. Ти можеш залишати сонячні вентилятори в машині, коли вона припаркована, і тоді в салоні буде прохолодно наступного разу, коли тобі потрібно буде кудись їхати.