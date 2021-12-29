Але, звісно, все не так. Серед чоловіків, як і серед жінок, є чимало поціновувачів солодкого. Та от цікаве питання: чи це впливає на їхній психотип?

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Песимізм

Підвищене споживання цукру чоловіками, як кажуть психологи з Лондона, може свідчити про певні схильності.

Дослідники з 1985 по 1988 роки регулярно тестували та аналізували кров у 5000 чоловіків та 2000 жінок.

Вони вивчали, чи є зв'язок кількості та частоти вживання учасниками експерименту солодощів із показниками їхніх психічних станів.

У підсумку психологи з'ясували, що чоловіки (на відміну від жінок), які часто і багато вживають солодощі, мають "підвищену ймовірність" залежності від солодкого зі схильністю до песимістичного погляду на світ.

У найгіршому випадку це може призвести навіть до депресії. Але, на щастя, таке трапляється нечасто.



Любиш солодке? Можеш і забути, що таке оптимізм / Фото unsplash

Тестостерон

Любов до солодкого для чоловіків трішки небезпечна не тільки психологічно, а й фізіологічно. Адже часте споживання цукру у значній кількості (окрім ризику розвитку цукрового діабету) впливає на рівень гормону тестостерону.

Медики з Копенгагена з'ясували, що на потяг чоловіків до солодощів впливає білок FGF21 (кодований однойменним геном).

Він утворюється у печінці, впливає на певні гастрономічні смаки чоловіків, але, на жаль, знижує рівень тестостерону.

А зниження рівня цього гормону своєю чергою загрожує появою зайвої ваги, формуванню складок біля грудей та стегон, зменшенню кількості м'язової тканини, зниженню імунітету тощо.

На щастя, повна відмова від солодкого прибирає ці негативні наслідки (якщо загалом організм чоловіка бодай відносно здоровий).