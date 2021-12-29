Але, звісно, все не так. Серед чоловіків, як і серед жінок, є чимало поціновувачів солодкого. Та от цікаве питання: чи це впливає на їхній психотип?
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Песимізм
Підвищене споживання цукру чоловіками, як кажуть психологи з Лондона, може свідчити про певні схильності.
- Дослідники з 1985 по 1988 роки регулярно тестували та аналізували кров у 5000 чоловіків та 2000 жінок.
- Вони вивчали, чи є зв'язок кількості та частоти вживання учасниками експерименту солодощів із показниками їхніх психічних станів.
У найгіршому випадку це може призвести навіть до депресії. Але, на щастя, таке трапляється нечасто.
Любиш солодке? Можеш і забути, що таке оптимізм / Фото unsplash
Тестостерон
Любов до солодкого для чоловіків трішки небезпечна не тільки психологічно, а й фізіологічно. Адже часте споживання цукру у значній кількості (окрім ризику розвитку цукрового діабету) впливає на рівень гормону тестостерону.
- Медики з Копенгагена з'ясували, що на потяг чоловіків до солодощів впливає білок FGF21 (кодований однойменним геном).
- Він утворюється у печінці, впливає на певні гастрономічні смаки чоловіків, але, на жаль, знижує рівень тестостерону.
На щастя, повна відмова від солодкого прибирає ці негативні наслідки (якщо загалом організм чоловіка бодай відносно здоровий).