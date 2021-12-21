Якщо на примірку немає часу: як дізнатися, чи підходять тобі нові джинси

У сезон зимових розпродажів так і хочеться потішити себе обновками. Але, будьмо відвертими, стояти в черзі на примірку хоче далеко не кожен. І ми знаємо, як обрати джинси без неї.

До твоєї уваги кілька порад, які допоможуть підібрати джинси за розміром у тих ситуаціях, коли у тебе немає часу на примірку. Візьми їх на озброєння, щоб не лише заощадити цей дорогоцінний ресурс, а й суттєво полегшити шопінг взимку.

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Як підібрати джинси без примірки

Основи: знай свій розмір

Нагадаємо, щоТож зберігай чек, а також потурбуйся про її зовнішній стан.

Якщо ти плануєш купити нові джинси – вивчи усі ті, які ти носиш. Адептам певних брендів це суттєво полегшить життя, адже ти знатимеш, що інша модель джинсів точно сяде на тобі, адже розмірна сітка виробника однакова. Але це не істина в останній інстанції. Іноді бувають винятки, тож не варто сліпо нагрібати одяг.



Почни з вибору джинсів свого розміру / Фото Jana Shnipelson

Обираємо джинси за допомогою шиї

Це трохи дивний метод, який може не працювати на всі 100%. Але його варто спробувати. Тут потрібно взяти пару джинсів і застебнути їх. Тримай кожен кінець талії та спробуй обернути штани навколо шиї.

Якщо залишається простір, то, швидше за все, такі джинси будуть тобі замалими.

Якщо ж вдалося огорнути шию з запасом, то є ймовірність, що такі джинси будуть завеликими.

В ідеалі підібрати джинси, в яких кінці стикаються та залишається зовсім трішечки вільного місця.

Метод передпліччя

Це ще один популярний спосіб підібрати штани, якщо одягнути їх немає часу. Для цього потрібно застебнути джинси та вставити у них передпліччя: з одного боку ти впираєшся ліктем, а з іншого – кулаком.

Якщо розмір твій, то другий край заледве повинен торкатися твого кулака.

Якщо ж рука залишається назовні та не може увійти всередину, то такі штани надто малі.

Цей дідівський метод використовували ще наші батьки. Але варто розуміти, що не завжди він спрацьовує на всі 100 відсотків.



Метод передпліччя дозволяє підібрати джинси за розміром / Фото Brooke Cagle

Як не прогадати з проміжністю

Порада: варто пам'ятати, щоЦе дозволить уникнути витрати грошей на річ, яка може мати неякісні шви або фурнітуру.

Кепсько, коли новенькі джинси тиснуть в пах. Тож тут потрібно бути впевненим у тому, що ти уникнеш дискомфорту під час носіння. Для цього варто просто порівняти штани, в яких ти вирушив на шопінг.

Тобі потрібно порівняти довжину від ґудзика до нижньої межі промежини. Якщо вона збігається, можеш сміливо брати штани.

Але і тут потрібно розуміти, що це правило актуальне для джинсів з аналогічним фасоном. Якщо ж обирати інший, то дуже високі шанси, що дискомфорт у зоні паху таки буде.

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Візьми на озброєння ці хитрощі, щоб обрати для себе джинси без примірки. Але не поспішай відразу ж після покупки викидати чек. Прийди спокійно додому та приміряй кожну пару. І, якщо якась з них не підійде, – не соромся повернути її протягом 14 днів.