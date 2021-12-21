К твоему вниманию несколько советов, которые помогут подобрать джинсы по размеру в тех ситуациях, когда у тебя нет времени на примерку. Возьми их на вооружение, чтобы не только сэкономить этот драгоценный ресурс, но существенно облегчить шопинг зимой.

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Как подобрать джинсы без примерки

Напомним, что ты имеешь право вернуть вещь в течение 14 дней, если она тебе не подошла. Так что храни чек, а также позаботься о ее внешнем состоянии.

Основы: знай свой размер

Если ты планируешь купить новые джинсы – изучи все те, которые ты носишь. Адептам определенных брендов это облегчит жизнь, ведь ты будешь знать, что другая модель джинсов точно сядет на тебе, ведь размерная сетка производителя одинакова. Но это не истина в последней инстанции. Иногда бывают исключения, так что не стоит слепо нагребать одежду.



Начни с выбора джинсов своего размера / Фото Jana Shnipelson

Выбираем джинсы с помощью шеи

Это несколько удивительный метод, который может не работать на все 100%. Но его следует попробовать. Здесь нужно взять пару джинсов и застегнуть их. Держи каждый конец талии и попробуй обернуть штаны вокруг шеи.

Если остается пространство, то, скорее всего, такие джинсы будут тебе слишком малы.

Если же удалось окутать шею с запасом, то есть вероятность, что такие джинсы будут слишком большими.

В идеале подобрать джинсы, в которых концы сталкиваются и остается совсем немного свободного места.

Метод предплечья

Это еще один популярный способ подобрать штаны, если надеть их нет времени. Для этого нужно застегнуть джинсы и вставить в них предплечье: с одной стороны ты упираешься локтем, а с другой – кулаком.

Если размер твой, то второй край едва должен касаться твоего кулака.

Если же рука остается наружи и не может войти внутрь, то штаны слишком малы.

Этот дедовский метод использовали еще родители. Но следует понимать, что не всегда он срабатывает на все 100 процентов.



Метод предплечья позволяет подобрать джинсы по размеру / Фото Brooke Cagle

Совет: следует помнить, что перед покупкой нужно внимательно осмотреть одежду. Это позволит избежать расхода денег на вещь, которая может иметь некачественные швы или фурнитуру.

Как не прогадать с промежутком

Плохо, когда новенькие джинсы давят в пах. Поэтому здесь нужно быть уверенным в том, что ты избежишь дискомфорта во время ношения. Для этого следует просто сравнить штаны, в которых ты отправился на шоппинг.

Тебе нужно сравнить длину от пуговицы до нижней границы промежности. Если она совпадает, можешь смело брать штаны.

Но и здесь нужно понимать, что это правило актуально для джинсов с аналогичным фасоном. Если же выбирать другой, то очень высокие шансы, что дискомфорт в зоне паха будет.

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