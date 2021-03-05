Ящірка в сечі і яєчко: найбезглуздіші теорії про секс в історії – 3

Джерело:24 канал
Людство здавна займалося скрупульозним дослідженням сексу. Ми вже розповіли про теорії Арістотеля та Галена, згадали про шумерів та єлизаветинську епоху. Але маємо іще дещо – доволі цікаве.
Men 24 зібрав найбезглуздіші помилки наших предків, які сьогодні видаються хіба кумедними. Отже, поговоримо сьогодні про те, що до дітей стосунку не має, а от до нашої теми – цілком.
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Увага, теорія шокує жорстокістю, ба більше – від неї може знудити. Хто придумав? Подякуй античному вченому Плінію Старшому.
З одного боку, так. Тільки подумаєш про це, і всяке бажання зникає – причому до будь-чого. А якщо тебе реально змусять випити це знезбуджувальне зілля…
Бачиш ящірку? І ми не бачимо. Але вона там була, була... / Фото unsplash
З іншого боку, тішить те, що вчені не виявили жодного зв'язку між мертвими ящірками та статевим збудження. Тільки не намагайся уявити, як саме вони це досліджували.
Якщо ти думаєш, що про ящірку – це єдина цікава "сексуальна" теорія Плінія Старшого, то ось тобі ще одна. Невгамовний натураліст і поважний стародавній вчений якось "виявив" таку закономірність:
Пліній, як наслідок, рекомендував підв'язувати праве яєчко у баранів, щоб стимулювати появу більшої кількості овець. Так, так, це була теорія в царині тваринництва.
Ліве яєчко, праве яєчко… Яка різниця, якщо вівці цілі? / Фото unsplash
Тільки от яка штука – цілісіньке Середньовіччя через пана Плінія люди вірили, що ліва сторона тіла – "жіноча", а права – "чоловіча". Ба більше, вони вірили, що дівчатка розвиваються ліворуч у животі матері, а хлопчики – праворуч.Важливо! Сучасна наука повністю спростовує ці теорії, хоч вони й, визнаємо, сміливі. Тож знати про них – знай, але вірити – не радимо.
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