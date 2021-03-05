Людство здавна займалося скрупульозним дослідженням сексу. Ми вже розповіли про теорії Арістотеля та Галена, згадали про шумерів та єлизаветинську епоху. Але маємо іще дещо – доволі цікаве.

Men 24 зібрав найбезглуздіші помилки наших предків, які сьогодні видаються хіба кумедними. Отже, поговоримо сьогодні про те, що до дітей стосунку не має, а от до нашої теми – цілком.

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Диво ящірки, втопленої у сечі чоловіка

Увага, теорія шокує жорстокістю, ба більше – від неї може знудити. Хто придумав? Подякуй античному вченому Плінію Старшому.

Так от: втоплена у чоловічій сечі ящірка може позбавити цього ж чоловіка нав'язливого сексуального бажання.

З одного боку, так. Тільки подумаєш про це, і всяке бажання зникає – причому до будь-чого. А якщо тебе реально змусять випити це знезбуджувальне зілля…



Бачиш ящірку? І ми не бачимо. Але вона там була, була... / Фото unsplash

З іншого боку, тішить те, що вчені не виявили жодного зв'язку між мертвими ящірками та статевим збудження. Тільки не намагайся уявити, як саме вони це досліджували.

Хлопчики виходять із правого яєчка, а дівчатка – з лівого

Якщо ти думаєш, що про ящірку – це єдина цікава "сексуальна" теорія Плінія Старшого, то ось тобі ще одна. Невгамовний натураліст і поважний стародавній вчений якось "виявив" таку закономірність:

Сприятлива сперма для зачаття дітей чоловічої статі дозріває з правого боку мошонки, а для зачаття дітей жіночої статі – з лівої.

Пліній, як наслідок, рекомендував підв'язувати праве яєчко у баранів, щоб стимулювати появу більшої кількості овець. Так, так, це була теорія в царині тваринництва.



Ліве яєчко, праве яєчко… Яка різниця, якщо вівці цілі? / Фото unsplash

Тільки от яка штука – цілісіньке Середньовіччя через пана Плінія люди вірили, що ліва сторона тіла – "жіноча", а права – "чоловіча". Ба більше, вони вірили, що дівчатка розвиваються ліворуч у животі матері, а хлопчики – праворуч.

Важливо! Сучасна наука повністю спростовує ці теорії, хоч вони й, визнаємо, сміливі. Тож знати про них – знай, але вірити – не радимо.

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