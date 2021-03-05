Человечество издавна занималось скрупулезным исследованием секса. Мы уже рассказали о теориях Аристотеля и Галена, вспомнили о шумерах и елизаветинской эпохе. Но имеем и кое-что еще – весьма интересное.

Men 24 собрал самые нелепые ошибки наших предков, которые ныне выдаются разве что забавными. Итак, поговорим сегодня о том, что к детям отношения не имеет, а вот к нашей теме – вполне.

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Чудо ящерицы, утопленной в моче мужчины

Внимание, теория шокирует жестокостью, более того – от нее может даже стошнить . Кто придумал? Поблагодари античного ученого Плиния Старшего.

Так вот: утопленная в мужской моче ящерица может лишить этого же мужчину навязчивого сексуального желания.

С одной стороны, да. Только подумаешь об этом, и всякое желание исчезает – причем к чему угодно. А если тебя реально заставят выпить это обезвозбуждающее зелье...



Видишь ящерицу? И мы не видим. Но она там была, была... / Фото unsplash

С другой стороны, радует то, что ученые не обнаружили никакой связи между мертвыми ящерицами и половым возбуждением. Только не пытайся представить, как именно они это исследовали.

Мальчики выходят из правого яичка, а девочки – из левого

Если ты думаешь, что о ящерице – это единственная интересная "сексуальная" теория Плиния Старшего, то вот тебе еще одна. Неугомонный натуралист и почтенный древний ученый как-то "обнаружил" такую ​​закономерность:

Благоприятная сперма для зачатия детей мужского пола созревает с правой стороны мошонки, а для зачатия детей женского пола – с левой.

Плиний, как следствие, рекомендовал подвязывать правое яичко у баранов, чтобы стимулировать появление большего количества овец. Да, да, это была теория в области животноводства.



Левое яичко, правое яичко... Какая разница, если овцы целы? / Фото unsplash

Только вот какая штука – целехонькое Средневековья из-за господина Плиния люди верили, что левая сторона тела – "женская", а правая – "мужская". Более того, они верили, что девочки развиваются слева в животе матери, а мальчики – справа.

Важно! Современная наука полностью опровергает эти теории, хотя они и, признаем, смелые. Поэтому знать о них – знай, но верить – не советуем.