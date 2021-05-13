В Європі продають український автомобіль-амфібію 1983 року: у нього дуже скромний пробіг

Наші люди всюди. Цю ж фразу без сумніву можна використати, розповідаючи про автомобілі. А наш новий герой на 4 колесах це лише підтверджує. Справжній автомобіль-амфібію з України виявили у Нідерландах.

Отже, на сайті ReezoCar з'явилося оголошення з продажем легендарного позашляховика ЛуАЗ 967М 1983 року. Його особливість полягає в тому, що він може не лише їздити на дорогах, а ще й плавати.

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Автор оголошення переконує, що конкретно цей автомобіль зареєстрований у Нідерландах. А підкуповує потенційного покупця той факт, що у нього практично незначний пробіг – 3 824 кілометри. Тож справжні поціновувачі нестандартних автівок можуть отримати у свою колекцію ще одну.

Оцінили ЛуАЗ 967М 1983 року у 14 тисяч євро. На його вартість впливає практично "ідеальний" стан. Помальований автомобіль-амфібія сірою фарбою. А інтер'єр нестандартного позашляховика отримав чорне забарвлення.

Дивися фото автомобіля-амфібії ЛуАЗ 967М:

Що стосується двигуна МеМЗ-967А, то він видає скромні, але впевнені 39 кінських сил. Оснащений ЛуАЗ 967М 4-ступеневою механічною коробкою передач. А його максимальна швидкість – 75 кілометрів на годину.

Якщо глянути на світлини автомобіля, то можна припустити, що він тривалий час стояв або у гаражі у приватного колекціонера, або ж в якомусь автомобільному музеї. Адже інакше складно пояснити доглянутість амфібії, якій уже майже 40 років.

Сам ЛуАЗ 967 сходив з конвеєра з 1975 по 1989 рік. Усього випустили 20 тисяч екземплярів. Створений позашляховик був для Повітрянодесантних військ, щоб евакуйовувати поранених, перевозити боєприпаси та військово-технічне майно. Також його використовували, щоб буксирувати інші автомобілі та встановлювати певні види озброєння.

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