Итак, на сайте ReezoCar появилось объявление с продажей легендарного внедорожника ЛуАЗ 967М 1983 года. Его особенность заключается в том, что он может не только ездить на дорогах, но и плавать.

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Автор объявления убеждает, что именно этот автомобиль зарегистрирован в Нидерландах. А подкупает потенциального покупателя тот факт, что у него практически незначительный пробег – 3824 километров. Поэтому настоящие ценители нестандартных автомобилей могут получить в свою коллекцию еще один.

Оценили ЛуАЗ 967М 1983 года в 14 000 евро. На его стоимость влияет практически "идеальный" состояние. Покрашенный автомобиль-амфибия серой краской. А интерьер нестандартного внедорожника получил черную окраску.

Смотри фото автомобиля-амфибии ЛуАЗ 967М:

Что касается двигателя МеМЗ-967А, то он выдает скромные, но уверены 39 лошадиных сил. Оснащен ЛуАЗ 967М 4-ступенчатой механической коробкой передач. А его максимальная скорость – 75 километров в час.

Если взглянуть на фотографии автомобиля, то можно предположить, что он долгое время стоял или в гараже у частного коллекционера, или же в каком-то автомобильном музее. Ведь иначе сложно объяснить ухоженность амфибии, которой уже почти 40 лет.

Сам ЛуАЗ 967 сходил с конвейера с 1975 по 1989 год. Всего выпустили 20 000 экземпляров. Созданный внедорожник был для Воздушно-десантных войск, чтобы эвакуировать раненых, перевозить боеприпасы и военно-техническое имущество. Также его использовали, чтобы буксировать другие автомобили и устанавливать определенные виды вооружения.