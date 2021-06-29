І хоч футболістам німецької збірної не вдалося потрапити до 1/4 фіналу Євро-2020, це не заважає нам пригадати красунь, які надихають спортсменів. Практично поруч з кожним з них – якщо не зі всіма – по життю іде кохана, яка надихає на нові звершення. І саме їм ми присвячуємо свій новий матеріал!

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Сандра Джерзі

З минулого року чарівна модель зустрічається з зіркою Сержем Гнабрі. 23-річна красуня народилася у Цюриху, Швейцарія. Як відомо, вона бере участь у гуманітарній допомозі, подорожуючи світу. А ще вона знялася у відеокліпі на пісню німецького співака П'єтро Ломбарді "Phenomenal".

Ізабель Гуларт

Ізабель перебуває на піку кар'єри. 36-річна бразильська красуня, котра зустрічається з Кевіном Траппом, найбільш відома тим, що була "ангелом" Victoria's Secret з 2005 по 2008 роки. Вона також з'явилася у випуску Sports Illustrated's Swimsuit і знімалася у рекламних кампаніях для Armani Exchange.

Сара Арфауі

26-річна Сара – телеведуча з Італії. Вона також працювала моделлю. Сара – кохана аса "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндогана. Їх уперше помітили удвох у Портофіно, Італія, коли пара разом відпочивала перед початком Євро-2020.

Софі Лено

Здається, що воротарі Німеччини завжди зустрічаються з красивими жінками, і Бернд Лено з "Арсеналу" не виняток. 23-річна Софі родом з Дюссельдорфа та познайомилася з Лено, коли їй було усього 18 років. Вони одружилися торік у її рідному місті на приватній церемонії перед друзями та сім'єю.

Софія Вебер

Софія в основному трималася в тіні. Стала ж відомою вона після того, як позувала зі своїм хлопцем Каєм Хавертцем після перемоги "Челсі" в Лізі Чемпіонів з трофеєм. Вона і Кай – разом з дитинства. Познайомилася майбутня пара у школі, коли Кай був футболістом-початківцем.

Крістіна Гінтер

27-річна Крістіна вважає себе філантропом і займається благодійністю. У 2015 році вона познайомилася з німецьким півзахисником Маттіасом Гінтером, а у 2018 році пара одружилася. Романтик Гінтер освідчився коханій у приватному літаку. Тож для них любов буквально витала у повітрі.

Маємо надію, що ці красуні надихатимуть футболістів на нові звершення. І вже наступного разу збірна Німеччини вийде не лише до чвертьфіналу, а й переможе на Євро-2024.

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