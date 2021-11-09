Забудь про звичайну планку: комплекс вправ для роботи над пресом

Кожен з нас знає, що досконалості немає меж. Тож ми рекомендуємо тобі продовжувати працювати над своїм тілом. А допоможуть у цьому вправи, якими ми регулярно ділимося на Men 24!

До твоєї уваги круте тренування, яким поділився фітнес-тренер Сем Лейхт. З його допомогою можна буде не лише відмінно попрацювати над своїм тілом, а й досягнути бажаних результатів. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього.

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Особливість цього комплексу вправ ґрунтується на тому, що він базується на виконанні планки. Але мовиться не про звичайну позицію, яка вже стала доволі заїждженою, а про прокачані варіанти. Саме їх Сем Лейхт і пропонує виконувати, щоб отримати омріяні шість кубиків преса.

Нагадуємо, що перед тренуванням потрібно добряче розігрітися. Це дозволить не лише пришвидшити ріст м'язів, а й уникнути травматизму. Тож, спочатку – розминка, а потім уже виконання вправ.

Як накачати 6 кубиків преса – комплекс вправ

Бокова планка зі скручуванням

Скручування, лежачи на боці

Підйом ніг у штопорі

Тяга вниз у боковій планці

Бокова планка з перекочуванням

Сем Лейхт закликає

Дивися на відео, як правильно виконувати комплекс вправ:

Цей комплекс вправ можна використовувати, як суперсет або ж додати до свого звичного розпорядку тренувань. Це дозволить не лише досягнути кращих результатів, а й додати певної різноманітності роботі над своїм тілом.

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Виконуй кожне повторення на совість, викладайся на повну. Усе це дозволить не лише щодня ставати кращою версією себе вчорашнього, а й дуже скоро побачити у дзеркалі те відображення, про яке ти завжди мріяв.

Текст публікації Сема Лейхта

Проведіть пальцем по екрану та збережіть це дивовижне тренування під нахилом! Чи є тренування, які б ви хотіли побачити? Пишіть у коментарях.

Виконуйте 3 раунди по 8 повторень кожної вправи. Це круто!

Бокова планка зі скручуванням

Скручування, лежачи на боці

Підйом ніг у штопорі

Тяга вниз у боковій планці

Бокова планка з перекочуванням