Забудь про звичайну планку: комплекс вправ для роботи над пресом
Джерело:інстаграм Сема Лейхта
Кожен з нас знає, що досконалості немає меж. Тож ми рекомендуємо тобі продовжувати працювати над своїм тілом. А допоможуть у цьому вправи, якими ми регулярно ділимося на Men 24!
До твоєї уваги круте тренування, яким поділився фітнес-тренер Сем Лейхт. З його допомогою можна буде не лише відмінно попрацювати над своїм тілом, а й досягнути бажаних результатів. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього.
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Особливість цього комплексу вправ ґрунтується на тому, що він базується на виконанні планки. Але мовиться не про звичайну позицію, яка вже стала доволі заїждженою, а про прокачані варіанти. Саме їх Сем Лейхт і пропонує виконувати, щоб отримати омріяні шість кубиків преса.
Нагадуємо, що перед тренуванням потрібно добряче розігрітися. Це дозволить не лише пришвидшити ріст м'язів, а й уникнути травматизму. Тож, спочатку – розминка, а потім уже виконання вправ.Сем Лейхт закликає виконувати 3 раунди по 8 повторень кожної вправи.
Як накачати 6 кубиків преса – комплекс вправ
- Бокова планка зі скручуванням
- Скручування, лежачи на боці
- Підйом ніг у штопорі
- Тяга вниз у боковій планці
- Бокова планка з перекочуванням
Дивися на відео, як правильно виконувати комплекс вправ:
Цей комплекс вправ можна використовувати, як суперсет або ж додати до свого звичного розпорядку тренувань. Це дозволить не лише досягнути кращих результатів, а й додати певної різноманітності роботі над своїм тілом.
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Виконуй кожне повторення на совість, викладайся на повну. Усе це дозволить не лише щодня ставати кращою версією себе вчорашнього, а й дуже скоро побачити у дзеркалі те відображення, про яке ти завжди мріяв.
Текст публікації Сема Лейхта
Проведіть пальцем по екрану та збережіть це дивовижне тренування під нахилом! Чи є тренування, які б ви хотіли побачити? Пишіть у коментарях.
Виконуйте 3 раунди по 8 повторень кожної вправи. Це круто!
Бокова планка зі скручуванням
Скручування, лежачи на боці
Підйом ніг у штопорі
Тяга вниз у боковій планці
Бокова планка з перекочуванням