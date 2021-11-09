Забудь об обычной планке: комплекс упражнений для работы над прессом
Источник:инстаграм Сэма Лейхта
Каждый из нас знает, что совершенству нет предела. Поэтому мы рекомендуем тебе продолжать работать над своим телом. А помогут в этом упражнения, которыми мы регулярно делимся на Men 24!
К твоему вниманию крутая тренировка, которой поделился фитнес-тренер Сэм Лейхт. С ее помощью можно будет не только отлично поработать над своим телом, но и добиться желаемых результатов. Айда становиться лучшей версией себя вчерашнего.
Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате
Особенность этого комплекса упражнений основывается на том, что он построен на выполнении планки. Но говорится не об обычной позиции, которая уже стала довольно заезженной, а о прокачанных вариантах. Именно их Сэм Лейхт и предлагает исполнять, чтобы получить вожделенные шесть кубиков пресса.
Напоминаем, что перед тренировкой нужно изрядно разогреться. Это позволит не только ускорить рост мышц, но и избежать травматизма. Итак, сначала – разминка, а потом уже выполнение упражнений.Сэм Лейхт призывает выполнять 3 раунда по 8 повторений каждого упражнения.
Как накачать 6 кубиков пресса – комплекс упражнений
- Боковая планка со скручиванием
- Скручивание, лежа на боку
- Подъем ног в штопоре
- Тяга вниз в боковой планке
- Боковая планка с перекатыванием
Смотри на видео, как правильно выполнять комплекс упражнений:
Этот комплекс упражнений можно использовать, как суперсет или добавить к своему привычному распорядку тренировок. Это позволит не только достичь лучших результатов, но и придать определенное разнообразие работе над своим телом.
Это интересно Сделай 200 повторений, если сможешь: безумный вызов с отжиманиями
Выполняй каждое повторение на совесть, выкладывайся по полной. Все это позволит не только ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего, но и очень скоро увидеть в зеркале отражение, о котором ты всегда мечтал.
Текст публикации Сэма Лейхта
Проведите пальцем по экрану и сохраните эту удивительную тренировку под наклоном! Есть ли тренировки, которые вы хотели бы увидеть? Напишите в комментариях.
Выполняйте 3 раунда по 8 повторений каждого упражнения. Это круто!
Боковая планка со скручиванием
Скручивание, лежа на боку
Подъем ног в штопоре
Тяга вниз в боковой планке
Боковая планка с перекатыванием