Задача Карла Данкера – тест на креативність: як розв'язати проблему зі свічкою

Свій знаменитий тест психолог Карл Данкер придумав у 1935. За його допомогою виявляють людей, здатних мислити продуктивно та креативно. Данкер вигадав прості умови задачі, для розв'язання якої, утім, треба трохи часу та творчого мислення.
Джерело: Alchetron
Men 24 розповідає, що ж це за популярна задача Карла Данкера. У чому підступ "проблеми зі свічкою". І, звісно, як її розв'язати.
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Умови завдання від Карла Данкера такі:
Що треба зробити:
Задача Карла Данкера – про свічку, кнопки і сірники / Фото pinterest
Що часто пропонують люди, перед якими ставлять задачу Карла Данкера? Зазвичай її озвучують групі, якій дають свічку, кнопки й сірники, і пропонують свої версії опробувати на практиці.
Хвилин через 5 – 10 розв'язання таки знаходять: потрібно висипати кнопки з коробки, закріпити коробку на стіні кнопками, і в неї поставити свічку. От і все.
Задача Данкера має просте рішення, але треба вийти трохи за рамки / Фото tumblr
Річ у тім, що більшості людей властива так звана функціональна фіксація. Тобто, вони бачать коробку і думають тільки про її вміст. А коробка ж – не тільки упаковка для кнопок, а й елемент задачі, який не заборонено використовувати.
І це не якийсь там разовий експеримент – його повторювали дуже часто протягом усієї другої половини ХХ століття. І у всіх випадках виявлялося, що думка про гроші заважає творчості. А основа мотивації – щирий інтерес.
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