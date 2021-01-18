Мережею гуляють логічні головоломки, які начебто ставлять перед пошукачами роботи у крупних корпораціях. Сьогодні Men 24 розповість про одну з таких – загадку Стіва Джобса.

За однією легендою, Стів Джобс мучив цією загадкою кандидатів на роботу до своєї компанії. За іншою, як примітив Men 24, – керівник Apple за допомогою саме цієї головоломки визначав, кого зі своїх співробітників звільнити у кризові роки.

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Загадка Стіва Джобса про блендер

Загадка Джобса про блендер звучить ось так:

"Що ти будеш робити, якщо тебе зменшили до розміру монети у 5 центів і кинули в блендер? Врахуй, що блендер увімкнуть через 30 секунд".

Простіше кажучи, відповісти так, щоб сподобатися Джобсу, треба було саме за пів хвилини.



Кажуть, Джобс часто запитував у людей про блендер / Фото pinterest

Відповідь на загадку Джобса

Геній Джобса не вимагав від людини розгорнутої відповіді, але вимагав швидкої, логічної та, звісно, правильної.

Правильними вважають 4 варіанти розв'язання:

"Вистрибну з блендера до того, як він запрацює". "Ляжу щонайбільш упритул до дна, аби леза ножа оберталися наді мною". "Залізу на вершину осі обертання, і роботу блендера перечекаю там". "Вилізу по стінці за допомоги шкали мілілітрів – вона послугує драбиною".

Та чи всі ці варіанти – однаково хороші? Аж ніяк. І ось чому:

Варіанти 2 та 3 вважають найменш вдалими, бо вони не враховують, що блендер може працювати довго – чи й безкінечно, аж поки не згорить разом із "в'язнем" (в умовах задачі про це не сказано ж).

Варіант 4 хороший, але за умови, якщо шкала всередині. А якщо вона зовні – то використати її поділки як сходинки не вдасться. Де ж розташована шкала на блендері Джобса – не відомо.

Тож найбільш влучною називають відповідь 1. Мовляв, вона, на додачу до кмітливості, показує й знання кандидатом фізики. Адже в умовах завдання мовиться тільки про зменшення розміру, і нічого – про щільність.

Крізь призму фізики це слід розглядати так: Вага істоти пропорційна кубу його висоти, а сила м'язів і скелета пропорційна квадрату висоти.

Тобто, якщо людину зменшити в 10 разів, то сила її м'язів зменшиться в 100 разів, а от вага – у 1000. Звідси висновок – людина звичної щільності та розміром у монету (як, наприклад, блоха) без проблем стрибне вгору на 70 сантиметрів. Жоден блендер не буває заввишки у понад цю позначку.

Стів Джобс – особистість неординарна, навколо якої виникло чимало легенд / Фото unsplash

Чи правда те, що Стів Джоб питав у людей про блендер

Під час співбесіди до компанії Apple кандидатам дійсно ставлять хитрі запитання та формулюють для них нестандартні завдання – на логіку та кмітливість. Профільні ЗМІ іноді публікували перелік прикладів таких.

Однак це були зазвичай прикладні завдання. Наприклад: пояснити дитині принцип роботи маршрутизатора. Розповісти простими словами про те, чому у літаків є крила, і чому саме такі.

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Ставлять в Apple і багато питань психологічних – щоб розкрити особистість кандидата. Це можуть бути і комфортні, на кшталт: "Ким ти бачиш себе через 5 років?" І провокативні, як-от: "Опиши свій найпринизливіший досвід на роботі".

Питання про блендер серед офіційно опублікованих знайти не вдалося. Отже, найімовірніше, що це міф: і на роботу завдяки цій загадці не брали, і нікого через неї, ясна річ, не звільняли.