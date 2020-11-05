Правда це чи ні – достеменно не відомо, але у книгах про Маска часто розповідають такий факт: раніше бізнесмен сам проводив співбесіди з потенційними працівниками, і завжди у розмові лунала неординарна загадка про Землю. І тільки якщо пошукач відповідав правильно, він мав шанси потрапити на роботу у Tesla чи SpaseX.

Загадка від Ілона Маска, яка лунала на співбесіді

Книга "Ілон Маск. Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє" вперше вийшла друком ще у 2015 році, написав її відомий журналіст та фахівець у царині технологій Ешлі Венс. Відтоді її, як зауважив Men 24, неодноразово перевидавали й перекладали різними мовами, адже біографія Маска дійсно надихає.

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Але сьогодні ми не будемо розбирати її всю, згадаємо тільки про один цікавий епізод: Венс пише, що Ілон Маск, ще коли творив свою компанію, співробітників на роботу наймав особисто. Звісно, під час співбесід лунали вкрай оригінальні, як і сам Маск, питання. Одне із них – загадка про Землю:

"Ти перебуваєш у певній точці на Землі. І от ти йдеш милю на південь, потім милю на захід, милю на північ, і зрештою повертаєшся у вихідну точку. То де ж ти є? Що це за точка на Землі?"

Цікаво, що правильних відповідей – дві. От подумай. Можеш порадитися зі знайомими, друзями, рідними, тільки не ганьбися з гуглом. Додуматися насправді не так вже й важко.



Песець і Ілон Маск: де зв'язок? / Колаж Men 24

Відповіді на улюблену загадку Ілона Маска

Відповідь перша

Холод, вітер, лід, білі ведмеді, морж і, звісно, песець. Так, мовиться про Північний полюс! Якщо ти пройдеш від північної верхівки Землі одну милю на південь, потім милю на захід і ще одну милю на північ, то повернешся туди, звідки стартував – на Північний полюс.

Дійсно, твоя траекторія руху буде у формі трикутника. І більшість кандидатів на роботу в компанії Ілона Маска відповідають саме так. Але Маску цього мало. "Добре. А де ще може бути таке?" – перепитує він.



Перша відповідь – Північний полюс, але це не єдиний варіант / Колаж Men 24

Відповідь друга

Ця відповідь глибша, хитріша. Бо ти перебуваєш біля Південного полюса на одну милю на північ від паралелі, довжина якої дорівнює одній милі.

Якщо з тієї точки ти пройдеш милю на південь, то опинишся саме на цій паралелі, потім повернеш на захід і обійдеш паралель по колу (її довжина ж – миля), після чого підеш назад на північ і опинишся у початковій точці.

То як, важко було? Ну, бачиш, аби працювати з геніями, треба самому трохи бути генієм.

До слова Щоб працювати на Ілона Маска, вища освіта не потрібна