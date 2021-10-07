Задоволення битиме фонтаном: ця секс-поза підвищує шанси на одночасний оргазм

Ми продовжуємо прокачувати свої та твої сексуальні скіли. І цього разу, як ти вже зрозумів, зосередимо свою увагу на секс-позиції, яка дозволяє одночасно досягнути оргазму. Її ми й пропонуємо спробувати наступного разу, щоб не лише урізноманітнити інтимне життя, а й зробити його яскравішим.

Ясна річ, що кожен хотів би не лише отримувати задоволення, а й дарувати його. А кінематографічні сцени, коли обоє партнерів під час сексу одночасно досягають кульмінації, узагалі здаються чимось нереальним. Але, на щастя, усе можна виправити та взяти у свої руки.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Відразу ж поспішимо нагадати тобі, що секс – не лише про оргазм. Тож не потрібно ставити його на перше місце. Потрібно пам'ятати про приємні відчуття, які ви переживаєте під час цього неабиякого заняття. Але, якщо хочеться витиснути максимум, то можна й спробувати фінішувати двом... одночасно!

Ця секс-поза дозволяє одночасно досягнути оргазму

Якщо ти хочеш підвищити ймовірність одночасного оргазму, існує принаймні одна сексуальна позиція, яка допомагає це зробити. Вона називається CAT (Кішка). Але це не зовсім кішка, а абревіатура, яка розшифровується так: техніка коїтального вирівнювання. Звучить страшніше, ніж є насправді.

Особливість цієї позиції полягає в тому, щоб дівчина стиснула ноги під час сексу. Сам секс чуттєвий і еротичний, який не має нічого спільного з різкими коливаннями.

У цій позиції твій член безпосередньо контактує з клітором жінки. А саме положення можна назвати модифікованим місіонером.

Освоєння позиції Кішки вимагає певної практики та переосмислення свого підходу до сексу. Вам потрібно обом пробувати, щоб досягнути того піку задоволення, про який ви давно мріяли.



Позиція Кішка підходить для легкого і чуттєвого сексу / Фото Unsplash

Як ти вже зрозумів, досягнення одночасного оргазму у цій позиції можливе завдяки постійному тертю твого прутня об її клітор. А стиснуті ноги партнерки дозволяють отримати ще більше приємних відчуттів. Тож не поспішайте та насолоджуйтеся часом, проведеним удвох у спальні. Гарантуємо, вам сподобається!

Тобі сподобається Коли ходив до спортзалу не просто так: круті секс-пози для сильних хлопців

Спробуй наступного разу використати секс-позу Кішка. До слова, вона ідеально підійде для ледачого, але чуттєвого сексу перед сном. Хіба потрібно більше після важкого робочого дня?..