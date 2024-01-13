Космічний телескоп Вебб виявив натяк на таємниче полярне сяйво над "зіркою, що не відбулася"

За допомогою космічного телескопа НАСА Джеймс Вебб (JWST) астрономи виявили "зорю, що не відбулася". Це коричневий карлик, який, що цікаво, має ознаки полярного сяйва.

Полярні сяйва добре відомі на Землі. Вони виникають унаслідок зіткнення заряджених частинок Сонця з молекулами в нашій атмосфері. Зазвичай їх бачать лише у високих широтах, оскільки земна магнітосфера спрямовує ці частинки до полюсів.

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А проте такі сяйва помічали й навколо інших планет Сонячної системи, як-от Юпітера і Сатурна, і навіть над деякими їхніми супутниками. Ці світлові шоу, ймовірно, спричинені бомбардуванням зарядженими сонячними частинками.

Коричневий карлик із полярним сяйвом

А от нещодавно виявлене полярне сяйво навколо коричневого карлика W1935, розташованого за понад 40 світлових років від Землі, є загадковим. Адже поблизу нього немає зірок, які могли б постачати заряджені частинки для розпалювання сяйва.

Коричневі карлики більші за планети-гіганти та менші за зорі, але утворюються так само – з хмари газу і пилу, що колапсує. Тобто більшість коричневих карликів ізольовані від зірок.

від зірок. Їх також називають "зірками, що не відбулися", тому що вони не мають достатньої маси, щоб запустити ядерний синтез водню в гелій в їхніх ядрах.

На потенційне полярне сяйво над W1935 вказували інфрачервоні викиди метану, зафіксовані JWST.

За відсутності зовнішнього сонячного вітру, який міг би спричинити сяйво, вчені вважають, що всередині карлика може відбуватися якийсь процес, що постачає енергію до його атмосфери.

зовнішнього сонячного вітру, який міг би спричинити сяйво, вчені вважають, що всередині карлика може відбуватися якийсь процес, що постачає енергію до його атмосфери. Також міжзоряна плазма може вражати W1935, або ж коричневий карлик може бути не повністю ізольованим і отримувати приплив частинок від сусіднього активного місяця.

полярні сяйва і раніше використовували для пояснення незвичайних властивостей коричневих карликів. Однак саме спостереження JWST за W1935 стало першим випадком, коли помітили викид метану від коричневого карлика, що й вказало на полярне сяйво.

"За допомогою JWST ми можемо дійсно "відкрити капот" хімії та розпакувати, наскільки схожими або відмінними можуть бути авроральні процеси за межами нашої Сонячної системи", – яскраво підсумував один з учасників дослідження.