Елітарний лондонський чоловічий клуб із самим Чарльзом ІІІ у лавах дозволив членство жінок

Члени клубу Garrick Club у Лондоні проголосували за те, щоб дозволити жінкам приєднатися до цієї установи. Тепер у чоловічу спільноту короля Чарльза ІІІ, Стінга, Г'ю Лорі та інших найповажніших британців можуть потрапити й жінки.

Garrick Club – один із найстаріших у світі закритих клубів для джентльменів, заснований у 1831 році. Досі він був тільки чоловічим, але постійно перебував під тиском вимог суспільства прийняти до нього жінок.

Дивися також Без трусів, зате в шоломі: голий велосипедист зчинив фурор у Британії

Чоловічий закритий Garrick Club більше не чоловічий і не закритий

Зараз клуб переглядає юридичні формулювання, що стосуються членства. Голосування за членство жінок вимагало більшості та пройшло з майже 60% голосів "за". Такі голосування проводили й раніше, але тоді умовою ухвалення рішення була більшість у дві третини голосів.

Останнім часом понад 200 членів клубу надіслали керівництву листи, в яких погрожували покинути клуб, якщо голосування провалиться. А голова державної служби Великої Британії Саймон Кейс і керівник МІ-6 Річард Мур вийшли з клубу – після того, як у Guardian оприлюднили список його членів, що досі ретельно охоронявся.

Garrick більше не чоловічий клуб, так вирішили 60% учасників голосування / Фото Philip Berryman

У списку – король, судді, адвокати, пери, міністри, члени парламенту, науковці, актори, рок-зірки та, що примітно, навіть провідні журналісти та телеведучі.

Не дивно, що у британському суспільстві побутувала думка, що клуб Garrick – щось на кшталт таємної чоловічої змови, яка тихо керує країною. Утім, самі члени клубу запевняли, що це просто місце, куди люди приходять пообідати й повечеряти.

Утім, самі члени клубу запевняли, що це просто місце, куди люди приходять пообідати й повечеряти. Британські жінки-активістки ж заявили, що з радістю готові робити у клубі те саме. Досі їм дозволяли відвідувати Garrick Club лише на запрошення одного з членів, і протягом усього візиту вони мали перебувати у супроводі чоловіка.

З дня заснування клуб, названий на честь видатного актора XVIII століття Девіда Гарріка, був місцем, де "актори та вишукані й освічені люди можуть зустрітися на рівних", будуючи "легкі стосунки між митцями та меценатами".

Варто прочитати 5 чоловіків, які заслуговують на набагато більшу пошану в історії

Зараз у Garrick загалом близько півтори тисячі членів, серед них – король Чарльз III, Стівен Фрай, Бенедикт Камбербетч, Стінг, Х'ю Лорі та багато інших відомих імен. Очікуємо, хто наважиться стати першими членкинями.