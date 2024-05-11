Garrick Club – один из старейших в мире закрытых клубов для джентльменов, основан в 1831 году. До сих пор он был исключительно мужским, но постоянно находился под давлением требований общества принять в него женщин.

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Мужской закрытый Garrick Club больше не мужской и не закрытый

Сейчас клуб пересматривает юридические формулировки, касающиеся членства. Голосование за членство женщин требовало большинства и прошло с почти 60% голосов "за". Такие голосования проводили и раньше, но тогда условием принятия решения было большинство в две трети голосов.

В последнее время более 200 членов клуба прислали руководству письма, в которых угрожали покинуть клуб, если голосование провалится. А глава государственной службы Великобритании Саймон Кейс и руководитель МИ-6 Ричард Мур вышли из клуба – после того, как в Guardian обнародовали список его членов, который до сих пор тщательно охранялся.

Garrick больше не мужской клуб, так решили 60% участников голосования / Фото Philip Berryman

В списке – король, судьи, адвокаты, пэры, министры, члены парламента, ученые, актеры, рок-звезды и, что примечательно, даже ведущие журналисты и телеведущие.

Неудивительно, что в британском обществе бытовало мнение, что клуб Garrick – что-то вроде тайного мужского заговора, который тихо управляет страной. Впрочем, сами члены клуба уверяли, что это просто место, куда люди приходят пообедать и поужинать.

Впрочем, сами члены клуба уверяли, что это просто место, куда люди приходят пообедать и поужинать. Британские женщины-активистки же заявили, что с радостью готовы делать в клубе то же самое. До сих пор им разрешали посещать Garrick Club только по приглашению одного из членов, и в течение всего визита они должны были находиться в сопровождении мужчины.

Со дня основания клуб, названный в честь выдающегося актера XVIII века Дэвида Гаррика, был местом, где "актеры и изысканные и образованные люди могут встретиться на равных", строя "легкие отношения между мастерами искусства и меценатами".

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Сейчас в Garrick всего около полутора тысяч членов, среди них – король Чарльз III, Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Стинг, Хью Лори и многие другие известные мужские имена. Ожидаем, кто решится стать первыми женщинами.