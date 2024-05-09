Головний краш України: Валерій Залужний замилував мережу фото після призначення послом

Валерій Залужний повернувся до активності у соціальних мережах. Цього разу генерал опублікував фотоколаж. На ньому можна побачити Валерія Федоровича зовсім юним і нині.

З'явився відповідний допис на сторінці генерала у фейсбуці. Цікаво, що колаж він не супроводив жодним текстом. Але це не завадило підписникам Валерія Залужного буквально засипати його коментарями.

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Залужний майже не змінився

Валерій Залужний, мабуть, з пелюшок був тим, кого ми називаємо крашем. Тож, не дивно, що кожна його поява не залишала байдужими нікого. Правда, нагадаймо, що серце Валерія Федоровича зайняте. Він понад 20 років у шлюбі з жінкою всього свого життя – Оленою.

Шанувальники Валерія Федоровича залишили понад 32 тисячі реакцій під фотоколажем генерала. Його публікацію поширили 964 рази, а також залишили 175 коментарів. Ось лише частина з них:

"Пане Генерале, повага і честь";

"Дякую за все! Ви – наша гордість! Успіхів на новій службі!";

"Ох! Цей погляд!";

"Успіхів мій Генерал! Ви Лідер! Впевнений, піднімете рівень дипломатичної служби і там! Слава Вам! Дякую за все";

"Дякую за захист у всіх сенсах!!! Очі!";

"Успіхів на новій службі! Нових перемог та звершень!

Ми у Вас віримо!";

"Дякую Вам! І хай новий шлях стане шляхом успіху і Вашого, і України!".



Залужний виклав потужний фотоколаж у мережу / Фото з фейсбука Залужного

Хто такий краш Це сленгове слово, яке з англійської "crush" перекладається як "захоплення". Мовиться про слово, яким позначають людину, котра дуже подобається, об'єкт безмірного обожнювання та навіть ідолізації, насолоди для душі. Часто крашем називають людину, в яку таємно закохані. Причому сам краш може не знати про це.

Звернімо увагу, що відповідний допис з'явився після того, як Валерія Залужного 9 травня Володимир Зеленський призначив послом України у Великій Британії. Відповідний указ опублікували на сайті Президента України.

До слова, кількома днями раніше ми розповідали про перший пост Залужного, опублікований після кількамісячної паузи. Генерал виклав фото, на якому можна побачити понищену гільзу. Це він так влучно вистрелив у неї з відстані 25 метрів, продемонструвавши, що є ще порох у порохівницях.

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Валерій Залужний викликає непідробний захват. І ми бажаємо йому успіхів на новому робочому місці та пишаємося тим, що він у нас є!