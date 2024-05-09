Появилось соответствующее сообщение на странице генерала в фейсбуке. Интересно, что коллаж он не сопроводил никаким текстом. Но это не помешало подписчикам Валерия Залужного буквально засыпать его комментариями.

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Залужный почти не изменился

Валерий Залужный, видимо, с пеленок был тем, кого мы называем крашем. Поэтому, неудивительно, что каждое его появление не оставляло равнодушными никого. Правда, напомним, что сердце Валерия Федоровича занято. Он более 20 лет в браке с женщиной всей своей жизни – Еленой.

Поклонники Валерия Федоровича оставили более 32 тысяч реакций под фотоколлажем генерала. Его публикацию распространили 964 раза, а также оставили 175 комментариев. Вот лишь часть из них:

"Господин Генерал, уважение и честь";

"Спасибо за все! Вы – наша гордость! Успехов на новой службе!";

"Ох! Этот взгляд!";

"Успехов мой Генерал! Вы Лидер! Уверен, поднимете уровень дипломатической службы и там! Слава Вам! Спасибо за все";

"Спасибо за защиту во всех смыслах!!! Глаза!";

"Успехов на новой службе! Новых побед и свершений!

Мы в Вас верим!";

"Спасибо Вам! И пусть новый путь станет путем успеха и Вашего, и Украины!".



Залужный выложил мощный фотоколлаж в сеть / Фото из фейсбука Залужного

Кто такой краш Это сленговое слово, которое с английского "crush" переводится как "увлечение". Говорится о слове, которым обозначают человека, который очень нравится, объект безмерного обожания и даже идолизации, наслаждения для души. Часто крашем называют человека, в которого тайно влюблены. Причем сам краш может не знать об этом.

Обратим внимание, что соответствующая публикация появилась после того, как Валерия Залужного 9 мая Владимир Зеленский назначил послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ опубликовали на сайте Президента Украины.

К слову, несколькими днями ранее мы рассказывали о первом посте Залужного, опубликованном после многомесячной паузы. Генерал выложил фото, на котором можно увидеть уничтоженную гильзу. Это он так метко выстрелил в нее с расстояния 25 метров, продемонстрировав, что есть еще порох в пороховницах.

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Валерий Залужный вызывает неподдельный восторг. И мы желаем ему успехов на новом рабочем месте и гордимся тем, что он у нас есть!