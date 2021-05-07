Запах і зовнішність: як жінки впізнають чоловіків із "хорошими генами"

Наразі людська природа влаштована так, що для продовження роду жінці потрібен чоловік. Поза всяким сумнівом, кожна майбутня мати прагне дати своїм дітям тільки найкраще.

Найкраще – це й про гени. Але як жінки вибирають чоловіків, які, на їхню думку, носіями цих "найкращих генів" є?

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Що таке "хороші гени"

Кожна людина має приблизно 20 – 25 тисяч генів, у яких закодовано, власне, якою ця людина є. Деякі з генів однакові у всіх, інші ж відчутно відрізняються.

Коли люди у побуті вживають словосполучення "хороші гени", то здебільшого мають на увазі низку спадкових ознак, завдяки яким можна прожити довше, бути здоровішим, мати міцний імунітет і багато іншого.

Усе це дійсно закодовано у генах, але – залежить і від інших факторів. Наприклад, на імунітет впливає "співпраця" бактерій у кишківнику людини. А на довголіття – клімат, у якому організм постійно функціонує.



Не тільки запах, а й зовнішність: що грає роль у "біологічному" формуванні пари / Фото unsplash

І як же жінки визначають чоловіка з "хорошими генами"

За запахом

Вчені неодноразово доводили, що люди – як і більшість ссавців – часто обирають сексуального партнера за запахом. Цю функцію в нас заклала природа.

Простими словами, кожному з нас привабливим видається запах людини, яка найкраще нам пасує "біологічно".

кожному з нас привабливим видається запах людини, яка найкраще нам пасує "біологічно". Науковою ж мовою це звучить так: важливий компонент аромату людського тіла (білкові фрагменти) закодовані генами тканинної гістосумісності.

Отже, якщо природній запах чоловіка жінці подобається, значить – саме цей чоловік і підходить їй "за генофондом". Тобто, така пара має потенційну гістосумісність, і скоріш за все матиме дітей з генетичними перевагами.

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За зовнішністю

Річ у тім, що чоловіки дещо сильніше за жінок прив'язані до свого генотипу, який визначає зовнішність. Дещо. Тобто, хлопчики – у середньому – можуть вирости на 2 – 3 сантиметри вищими за батьків. Дівчатка – у середньому ж – аж на 5.

Деякі вчені вважають, що цієї чоловічої "консервативності" достатньо, аби майбутні матері у виборі майбутнього батька схилялися у бік вищих партнерів. Але – це не точно.

Інші вчені кажуть, що жінки схильні обирати чоловіків із маскулінним типом зовнішності. Мовляв, у таких чоловіків багато тестостерону й сильні гени.

немаскулінні чоловіки низького зросту і зі слабким запахом були б приречені на самотність. Що, ясна річ, геть так не є. Утім, чому б не подумати про трішки вищі підбори й трішки кращі парфуми?