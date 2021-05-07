Самое лучшее – это и о генах. Но как женщины выбирают мужчин, которые, по их мнению, являются носителями этих "лучших генов"?

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Что такое "хорошие гены"

Каждый человек имеет примерно 20 – 25 тысяч генов, в которых закодировано , собственно, каким этот человек есть. Некоторые из генов одинаковы у всех, другие же ощутимо отличаются.

Когда люди в быту употребляют словосочетание "хорошие гены", то в основном имеют в виду ряд наследственных признаков, благодаря которым можно прожить дольше, быть более здоровым, иметь крепкий иммунитет и многое другое.

Все это действительно закодировано в генах, но – зависит и от других факторов. Например, на иммунитет влияет "сотрудничество" бактерий в кишечнике человека. А на долголетие – климат, в котором организм постоянно функционирует.



Не только запах, но и внешность: что играет роль в "биологическом" формировании пары / Фото unsplash

И как же женщины определяют мужчину с "хорошими генами"

По запаху

Ученые неоднократно доказывали, что люди – как и большинство млекопитающих – часто выбирают сексуального партнера по запаху. Эту функцию в нас заложила природа.

Простыми словами, каждому из нас привлекательным представляется запах человека, который лучше нам подходит "биологически".

На научном же языке это звучит так: важный компонент аромата человеческого тела (белковые фрагменты) закодированы генами тканевой гистосовместимости.

Итак, если естественный запах мужчины женщине нравится, значит – именно этот мужчина и подходит ей "по генофонду". То есть, такая пара имеет потенциальную гистосовместимость, и скорее всего будет иметь детей с генетическими преимуществами.

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По внешности

Дело в том, что мужчины несколько сильнее женщин привязаны к своему генотипу , определяющему внешность. Несколько. То есть, мальчики – в среднем – могут вырасти на 2 – 3 сантиметра выше родителей. Девочки – в среднем же – аж на 5.

Некоторые ученые считают, что этой мужской "консервативности" достаточно, чтобы будущие матери в выборе будущего отца склонялись в сторону более высоких партнеров. Но – это не точно.

Другие ученые говорят, что женщины склонны выбирать мужчин с маскулинным типом внешности. Мол, у таких мужчин много тестостерона и сильные гены.