Чи заразна депресія і як її уникнути

Звісно, ти не впадеш у депресію, просто перебуваючи поруч з людиною, яка вже страждає на неї. Але все ж, віриш чи ні, депресія може бути заразною. Як захистити себе? Є варіанти.

Як поширюється депресія

Як правило, депресія виникає серед людей, які проводять багато часу разом або є близькими, наприклад, серед членів сім'ї або колег на роботі. Ось чому існує такий термін як "токсичне середовище". Емоції ж можуть передаватися від однієї людини до іншої – чиєсь щастя або сміх можуть бути заразними, але так само й смуток і поганий настрій.

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Та ще раз наголосимо, депресія – це не вірус, вона не передається контактним шляхом або через те, що хтось у депресії чхнув поруч. Заразність депресії пов'язана з тим, що емоційний стан однієї людини може впливати на емоційний стан інших людей поруч.

У межах соціальної мережі (ні, не у фейсбуці, а в мережі, яку формують друзі, колеги, партнери тощо) можуть поширюватися як позитивні, так і негативні емоції. Це називають автоматичною мімікрією, яка є несвідомою та автоматичною тенденцією наслідувати людей, з якими ми проводимо багато часу.



Є кілька простих порад, які можуть допомогти знизити ризик "заразитися" депресією / Фото master1305@freepik

Чи можна захистити себе від депресії

Авжеж! Є кілька простих речей, які можуть допомогти знизити ризик розвитку депресії, а також допомогти відчути більше благополуччя і задоволеності. Мовиться про:

Фізичні вправи. Вони корисні для тіла, для підтримки здорової ваги й для психічного здоров'я. Вправи, особливо аеробні, допомагають вивільнити ендорфіни, які покращують самопочуття і настрій. А якщо займатися на свіжому повітрі, це ще краще, оскільки сонячне світло також необхідне для боротьби з депресією і смутком.

Вони корисні для тіла, для підтримки здорової ваги й для психічного здоров'я. Вправи, особливо аеробні, допомагають вивільнити ендорфіни, які покращують самопочуття і настрій. А якщо займатися на свіжому повітрі, це ще краще, оскільки сонячне світло також необхідне для боротьби з депресією і смутком. Пошук друзів, партнерів та родичів. Під час проведення часу з людьми, яких ти любиш, ви разом створюєте спільноту і мережу підтримки, що також корисно для психічного здоров'я і щастя та допомагає знизити ризик депресії. Самотність дуже погано впливає на самопочуття, тому важливо знаходити час, щоб працювати зі своїми стосунками й добре проводити час з друзями.

Під час проведення часу з людьми, яких ти любиш, ви разом створюєте спільноту і мережу підтримки, що також корисно для психічного здоров'я і щастя та допомагає знизити ризик депресії. Самотність дуже погано впливає на самопочуття, тому важливо знаходити час, щоб працювати зі своїми стосунками й добре проводити час з друзями. Короткі перерви. Постійна зайнятість, перевтома, занурення у комп'ютер під час роботи – не найкраще для психічного здоров'я, оскільки все це може призвести до того, що ти почуватимешся пригніченим, напруженим, тривожним та виснаженим. Бажано робити короткі перерви протягом дня, щоб ти міг очистити свій розум і розслабитися, а також зрозуміти, що перерва не робить тебе гіршим працівником.

Постійна зайнятість, перевтома, занурення у комп'ютер під час роботи – не найкраще для психічного здоров'я, оскільки все це може призвести до того, що ти почуватимешся пригніченим, напруженим, тривожним та виснаженим. Бажано робити короткі перерви протягом дня, щоб ти міг очистити свій розум і розслабитися, а також зрозуміти, що перерва не робить тебе гіршим працівником. Добрий сон і правильне харчування. Вони також мають великий вплив на психічне здоров'я. Намагайся спати щонайменше 7 – 8 годин щоночі та харчуйся збалансованою, здоровою їжею, багатою на поживні речовини, необхідні тілу і розуму для нормального функціонування.

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