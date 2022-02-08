Завдання не для слабкодухих: блогер виконав тренування "Найсильнішої людини світу"

Блогер і бодибілдер Метт Морсія, також відомий як MattDoesFitness, нещодавно відвідав Шотландію. Цього разу він спробував на собі тренування "Найсильнішої людини світу".

Наш герой продовжує кидати собі божевільні виклики. Якщо раніше він показав, як справляється з дієтою володаря титулу "Найсильніша людина світу" Тома Столтмана, то зараз береться за його тренування. Дивися, що з того вийшло!

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Бодибілдер спробував тренування "Найсильнішої людини світу"

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Перший захід – прогулянка з дерев'яною рамою. Враховуючи, що вона зроблена спеціально для братів Столтманів, то важить вона 200 кілограмів. Наш герой впорався з цією вагою. Ба більше, йому вдалося пронести цілих 300 кілограмів. Не дарма він у спортзал ходив.

Дивися на відео, як Метт Морсія справляється з непростим тренуванням:

У другому раунді Столтмани виводять Метта та його брата Бена на вулицю для їхньої версії кидка мішка з піском. У їхньому варіанті потрібно кидати пивну бочку над головою. Мета – перекинути перекладину воріт для регбі. Далі йде прогулянка фермера.

Хитрість у прогулянці фермера полягає в тому, щоб просто стиснути руки настільки сильно, наскільки ти можеш і йти. Просто стисни руки. Це просто,

– каже Том.

Люк, його брат, додає, що важливо тримати гирю посередині для балансу. Також слід робити короткі контрольовані кроки. Вони постійно додають ваги до рами, поки Метт не досягне максимальної ваги, яка трохи перевищує 136 кілограмів.

"Я почуваюся сирною ниткою. Схоже на повний безлад", – каже він.

Остання вправа – каміння Атласу. І Метт, і Бен можуть виконувати безперервні повторення з 120-кілограмовим каменем. Тому потім Том видає варіант на 140 кілограмів, і саме тут Бен досягає відмови.

Мет підняв його, наче пластиковий м'ячик. Це круто. Особливо після всіх цих повторень... Круто бачити, як ці хлопці тут роблять силові речі,

– каже Том.

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Як би складно не було нашому героєві, він упорався з усіма завданнями. Нам же залишається очікувати, яким буде наступний виклик Метта Морсії. Підозрюємо, буде щось не менш складне.

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