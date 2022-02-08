Задача не для слабонервных: блогер выполнил тренировку "Самого сильного человека мира"

Блогер и бодибилдер Мэтт Морсия, также известный как MattDoesFitness, недавно посетил Шотландию. На этот раз он попробовал на себе тренировку "Самого сильного человека мира".

Наш герой продолжает бросать безумные вызовы. Если раньше он показал, как справляется с диетой обладателя титула "Самый сильный человек мира" Тома Столтмана, то сейчас берется за его тренировку. Смотри, что из этого вышло!

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Бодибилдер попробовал тренировку "Самого сильного человека мира"

Сразу же оговоримся, чтоЭто может быть небезопасно для твоего здоровья!

Первое мероприятие – прогулка с деревянной рамой. Учитывая, что она сделана специально для братьев Столтманов, она весит 200 килограммов. Наш герой справился с этой тяжестью. Более того, ему удалось пронести целых 300 килограммов. Не зря он в спортзал ходил.

Смотри на видео, как Мэтт Морсия справляется с непростой тренировкой:

Во втором раунде Столтманы выводят Мэтта и его брата Бена на улицу для их версии броска мешка с песком. В их варианте нужно бросать пивную бочку над головой. Цель – перекинуть перекладину ворот для регби. Далее следует прогулка фермера.

Хитрость в прогулке фермера состоит в том, чтоб просто сжать руки так сильно, как ты можешь и идти. Просто сожми руки. Это просто,

– говорит Том.

Люк, его брат, добавляет, что важно держать гирю посредине для баланса. Также следует делать короткие контролируемые шаги. Они постоянно прибавляют вес к раме, пока Мэтт не достигнет максимального веса, который немного превышает 136 килограммов.

"Я чувствую себя сырной нитью. Похоже на полный беспорядок", – говорит он.

Последнее упражнение – камни Атласа. И Мэтт, и Бен могут выполнять непрерывные повторения со 120-килограммовым камнем. Потому потом Том выдает вариант на 140 килограммов, и именно здесь Бен достигает отказа.

Мэтт поднял его, как пластиковый мячик. Это круто. Особенно после всех этих повторений... Круто видеть, как эти ребята здесь делают силовые вещи,

– говорит Том.

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Как бы сложно ни было нашему герою, он справился со всеми задачами. Нам же остается ожидать, каким будет следующий вызов Мэтта Морсии. Подозреваем, будет что-нибудь не менее сложное.

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