Заворожила глибоким декольте: модель Ана Чері знялася у спокусливій сукні

Цього разу під нашим прицілом фітнес-модель Ана Чері. Красуня поділилася зі своїми підписниками серією фотографій, на яких можна вдосталь помилуватися її пишним бюстом.

На своїй сторінці в інстаграмі Ана Чері опублікувала кілька світлин. На них красуня позує у розкішній сукні з глибочезним декольте. Це вбрання дозволяє нам, а також кожному її підписнику, буквально залипнути на вирізі.

Варте уваги Якісна – не замерзає: руйнуємо цей та інші популярні міфи про горілку

"Метелики на сукні і в животі", – написала вона під публікацією.

Серія фотографій шалено сподобалася не лише нашій редакції. У захваті від Ани Чері також її віддана армія прихильників. Про це свідчать тисячі лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти надзвичайно приголомшлива";

"Природна краса";

"Це щось з чимось";

"Твоя сукня заворожує";

"Яка ж ти красива";

"Я міг би милуватися тобою цілу вічність";

"Мені дуже подобається твій настрій";

"У тебе чудовий смак";

"Ти, до біса, гаряча".



Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері



Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері



Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері



Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері

Насолоджуйся Прикрила пишний бюст краваткою: Теран Гілоу розпалила мережу гарячим фото

Нам теж дуже і дуже подобається Ана Чері. Тож не дивно, що ми буквально закликаємо тебе підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.