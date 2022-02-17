Заворожила глибоким декольте: модель Ана Чері знялася у спокусливій сукні
Джерело:інстаграм Ани Чері
Цього разу під нашим прицілом фітнес-модель Ана Чері. Красуня поділилася зі своїми підписниками серією фотографій, на яких можна вдосталь помилуватися її пишним бюстом.
На своїй сторінці в інстаграмі Ана Чері опублікувала кілька світлин. На них красуня позує у розкішній сукні з глибочезним декольте. Це вбрання дозволяє нам, а також кожному її підписнику, буквально залипнути на вирізі.
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"Метелики на сукні і в животі", – написала вона під публікацією.
Серія фотографій шалено сподобалася не лише нашій редакції. У захваті від Ани Чері також її віддана армія прихильників. Про це свідчать тисячі лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти надзвичайно приголомшлива";
- "Природна краса";
- "Це щось з чимось";
- "Твоя сукня заворожує";
- "Яка ж ти красива";
- "Я міг би милуватися тобою цілу вічність";
- "Мені дуже подобається твій настрій";
- "У тебе чудовий смак";
- "Ти, до біса, гаряча".
Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері
Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері
Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері
Спокусливий образ Ани Чері розбурхав мережу / Фото з інстаграму Чері
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Нам теж дуже і дуже подобається Ана Чері. Тож не дивно, що ми буквально закликаємо тебе підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.