Зі своїми підписникам Теран Гілоу поділилася ефектним кадром. На ньому красуня позує у крихітному бікіні. Але замість ліфа на ній чорна краватка, яка заледве прикриває пишний бюст нашої героїні.

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"Поки у мене є костюм і краватка", – написала вона під публікацією.

Не дивно, що гаряча фотографія сподобалася не лише нашій редакції. Публікація красуні припала до душі також її прихильникам. Вони буквально засипали модель лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Гаряча та приголомшлива";

"Я експерт з вузлів для краваток";

"Таке бікіні не для всіх";

"Як завжди красива";

"Ти просто бездоганна";

"Яка ж ти мила";

"Мені подобається твій образ".



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Слідкувати за Теран Гілоу в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож було б дивно, якби ми не закликали тебе долучатися до армії прихильників красуні. Підпишися на неї, щоб одним з перших милуватися її гарячими фото.