Заворожила глубоким декольте: модель Ана Чери снялась в соблазнительном платье
Источник:инстаграм Аны Чери
На этот раз под нашим прицелом фитнес-модель Ана Чери. Красавица поделилась со своими подписчиками серией фотографий, на которых можно вдоволь полюбоваться ее пышным бюстом.
На своей странице в инстаграме Ана Чери опубликовала несколько фотографий. На них красотка позирует в роскошном платье с глубоким декольте. Этот наряд позволяет нам, а также каждому ее подписчику, буквально залипнуть на вырезе.
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"Бабочки на платье и в животе", – написала она под публикацией.
Серия фотографий безумно понравилась не только нашей редакции. В восторге от Аны Чери также ее преданная армия поклонников. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты очень потрясающая";
- "Природная красота";
- "Это что-то с чем-то";
- "Твое платье завораживает";
- "Какая же ты красивая";
- "Я мог бы любоваться тобой целую вечность";
- "Мне очень нравится твое настроение";
- "У тебя отличный вкус";
- "Ты чертовски горячая".
Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери
Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери
Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери
Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери
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Нам тоже очень и очень нравится Ана Чери. Неудивительно, что мы буквально призываем тебя подписаться на фитнес-модель. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фотографиями.