Заворожила глубоким декольте: модель Ана Чери снялась в соблазнительном платье

17 февраля 2022 , 01:56
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Аны Чери

На этот раз под нашим прицелом фитнес-модель Ана Чери. Красавица поделилась со своими подписчиками серией фотографий, на которых можно вдоволь полюбоваться ее пышным бюстом.

На своей странице в инстаграме Ана Чери опубликовала несколько фотографий. На них красотка позирует в роскошном платье с глубоким декольте. Этот наряд позволяет нам, а также каждому ее подписчику, буквально залипнуть на вырезе.

Стоит внимания Качественная – не замерзает: разрушаем этот и другие популярные мифы о водке

"Бабочки на платье и в животе", – написала она под публикацией.

Серия фотографий безумно понравилась не только нашей редакции. В восторге от Аны Чери также ее преданная армия поклонников. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты очень потрясающая";
  • "Природная красота";
  • "Это что-то с чем-то";
  • "Твое платье завораживает";
  • "Какая же ты красивая";
  • "Я мог бы любоваться тобой целую вечность";
  • "Мне очень нравится твое настроение";
  • "У тебя отличный вкус";
  • "Ты чертовски горячая".


Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери


Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери


Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери


Соблазнительный образ Ани Чери взбудоражил сеть / Фото с инстаграма Чери

Наслаждайся Прикрыла пышный бюст галстуком: Теран Гилоу разожгла сеть горячим фото

Нам тоже очень и очень нравится Ана Чери. Неудивительно, что мы буквально призываем тебя подписаться на фитнес-модель. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фотографиями.

Автор: Назарій Лазур