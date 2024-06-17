Чарівні та спокусливі: знайомимось з коханими футболістів збірної України

Україна 17 червня зіграє свій перший матч у рамках Євро-2024 з Румунією. З цієї нагоди ми пропонуємо познайомитися з красунями, які йдуть пліч-о-пліч з нашими футболістами – їхніми коханими дружинами та дівчатами.

У рубриці #Дівчина_дня на Men 24 буде відразу кілька красунь. Вони ті, хто надихає, підтримує та допомагає футболістам нашої збірної. Тож, гайда з ними знайомитися разом!

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Кохані футболістів збірної України

Звернімо увагу, що орієнтовний склад збірної України у поєдинку з Румунією такий: Андрій Лунін, Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віталій Циганков, Михайло Мудрик, а також Артем Довбик.

Гайда нарешті познайомимось з дружинами та коханими частини з футболістів нашої збірної.

Анастасія Луніна

Карина Тимчик

Маргарита Степаненко

Роксана Маліновська

Юлія Довбик

Марина Галаган

Анна Реброва

Дружина Андрія Луніна, воротаря збірноїДружина Олександра Тимчика, захисника збірноїДружина Тараса Степаненка, півзахисника збірноїДружина Руслана Маліновського, півзахисника збірноїДружина Артема Довбика, нападника збірноїНаречена Анатолія Трубіна, воротаря збірноїДружина Сергія Реброва, головного тренера збірної

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Тримаємо кулачки за наших хлопців і бажаємо їм лише перемог! Пам'ятай, що нині особливо важливо підтримувати своїх. Тому, якщо маєш можливість, утримайся від критики нашої збірної. Якщо відповідна спокуса виникає – краще зроби донат або репост важливого збору!