У рубриці #Дівчина_дня на Men 24 буде відразу кілька красунь. Вони ті, хто надихає, підтримує та допомагає футболістам нашої збірної. Тож, гайда з ними знайомитися разом!

Дивися також Фантастична красуня з технічною освітою: гарячі фото іменинниці Алли Костромічової

Кохані футболістів збірної України

Звернімо увагу, що орієнтовний склад збірної України у поєдинку з Румунією такий: Андрій Лунін, Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віталій Циганков, Михайло Мудрик, а також Артем Довбик.

Гайда нарешті познайомимось з дружинами та коханими частини з футболістів нашої збірної.

Анастасія Луніна

Дружина Андрія Луніна, воротаря збірної

Карина Тимчик

Дружина Олександра Тимчика, захисника збірної

Маргарита Степаненко

Дружина Тараса Степаненка, півзахисника збірної

Роксана Маліновська

Дружина Руслана Маліновського, півзахисника збірної

Юлія Довбик

Дружина Артема Довбика, нападника збірної

Марина Галаган

Наречена Анатолія Трубіна, воротаря збірної

Анна Реброва

Дружина Сергія Реброва, головного тренера збірної

Варте уваги Фанатка оголила груди під час хокейного матчу: порносайти кинулися на пошуки красуні

Тримаємо кулачки за наших хлопців і бажаємо їм лише перемог! Пам'ятай, що нині особливо важливо підтримувати своїх. Тому, якщо маєш можливість, утримайся від критики нашої збірної. Якщо відповідна спокуса виникає – краще зроби донат або репост важливого збору!