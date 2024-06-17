У рубриці #Дівчина_дня на Men 24 буде відразу кілька красунь. Вони ті, хто надихає, підтримує та допомагає футболістам нашої збірної. Тож, гайда з ними знайомитися разом!
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Кохані футболістів збірної України
Звернімо увагу, що орієнтовний склад збірної України у поєдинку з Румунією такий: Андрій Лунін, Юхим Конопля, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віталій Циганков, Михайло Мудрик, а також Артем Довбик.
Гайда нарешті познайомимось з дружинами та коханими частини з футболістів нашої збірної.
Анастасія Луніна
Карина Тимчик
Маргарита Степаненко
Роксана Маліновська
Юлія Довбик
Марина Галаган
Анна Реброва
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Тримаємо кулачки за наших хлопців і бажаємо їм лише перемог! Пам'ятай, що нині особливо важливо підтримувати своїх. Тому, якщо маєш можливість, утримайся від критики нашої збірної. Якщо відповідна спокуса виникає – краще зроби донат або репост важливого збору!