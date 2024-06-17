В рубрике #Девушка_дня на Men 24 будет сразу несколько красавиц. Они те, кто вдохновляет, поддерживает и помогает футболистам нашей сборной. Поэтому, айда с ними знакомиться вместе!
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Любимые футболистов сборной Украины
Обратим внимание, что ориентировочный состав сборной Украины в поединке с Румынией таков: Андрей Лунин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Виталий Цыганков, Михаил Мудрик, а также Артем Довбик.
Давайте наконец познакомимся с женами и любимыми части из футболистов нашей сборной.
Анастасия Лунина
Карина Тимчик
Маргарита Степаненко
Роксана Малиновская
Юлия Довбик
Марина Галаган
Анна Реброва
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Держим кулачки за наших ребят и желаем им только побед! Помни, что сейчас особенно важно поддерживать своих. Поэтому, если есть возможность, воздержись от критики нашей сборной. Если соответствующий соблазн возникает – лучше сделай донат или репост важного сбора!