На Землі зникне гравітація, а прибульці підірвали Сибір: руйнуємо міфи про космос

В еру інтернету поява значної кількості міфів про космос не дивує. От, з’являється якась "заява вчених", і розлітається мережею.

За більшістю з таких заяв стоять відверті містифікатори. Але мережа – вона така, все стерпить. Не стерпимо ми, і розповімо про кілька таких містифікацій.

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День без гравітації зробить людину невагомою

Хочеш політати як Супермен? Без проблем – за певного розташування планет у космосі на Землі зникне сила тяжіння, і ти – полетиш. Віриш?І правильно, що не віриш – це міф, який виник десь у 2014 – 2015.

У мережі розлетілась історія, що 4 січня 2015 року всі на Землі відчують невагомість завдяки рідкісному розташуванню планет (здається, на цей фактор можна списати буквально будь-що).

Що цікаво, на "підтвердження" цього "факту" містифікатори публікували скриншот повідомлення NASA у твітері. Але, звісно, у зазначений день земне тяжіння не зазнало жодних змін.

Є тільки два способи відчути невагомість:

Полетіти у космос.

Або полетіти у літаку рвучкими параболами (у такому випадку кілька секунд невагомості теж будуть).



Що реальніше – космічний туризм чи тунгуські інопланетяни? / Колаж 24 каналу

Інопланетяни підірвали Сибір

Історія з 2004 року. Члени російської експедиції у Сибіру повідомили, що знайшли загадковий "позаземний пристрій" – і не абиде, а на місці загадкового вибуху біля Тунгуски.

Дійсно, у небі над Сибіром біля річки Тунгуска 1908 року щось потужно вибухнуло, і більшість вчених схиляються до думки, що то був великий метеорит або астероїд.

Сотні квадратних кілометрів лісу вибух той зрівняв із землею, сліди руйнувань не стерлися й досі. Не дивно, що ця історія просто не могла не стати причиною виникнення безлічі сказань про причетність до "Тунгуського метеорита" прибульців.

Але фейк росіян 2004 року мало не найбезглуздіший – члени експедиції ще перед її початком заявили, що їдуть шукати "залишки космічного корабля інопланетян".

Чи можемо ми дивуватися, що вже за якийсь тиждень їх "знайшли"?

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Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.