Показує відео нашу планету як прекрасний блакитний мармур, вигадливо поцяткований білими хмарами й клаптиками землі. Кадри, опубліковані у твітері компанією Ілона Маска, ймовірно, показують Землю з висоти близько 35 700 кілометрів.
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Земля з висоти у понад 35 000 кілометрів: приголомшливе відео від SpaceX
Побачити Землю з космосу: які кадри вважають найвидатнішими
Нове відео SpaceX приєднується до безлічі приголомшливих зображень і відеоматеріалів про вигляд Землі з космосу.
- Мабуть, найвідомішим з них є оригінальне зображення "Блакитного мармуру", зроблене в грудні 1972 року. Це фото з корабля "Аполлон-17, що летів на Місяць, з висоти близько 45 000 кілометрів.
- Яке зображення вважають першим? У 1946, одразу після закінчення Другої світової, зернисті чорно-білі фотографії нашої планети з космосу зробили 35-міліметровою кінокамерою, яку несла ракета V-2, запущена в Нью-Мексико. Камера на ракеті впала назад на Землю через кілька хвилин після запуску на швидкості 550 кілометрів на годину, що, звісно, зруйнувало її. Але плівка у сталевій касеті вціліла.
- У 2002 році у NASA випустили кольорове зображення планети, створене за допомогою даних супутника Terra. Це була фактично безшовна фотографічна мозаїка кожного квадратного кілометра Землі, зшита з чотирьох місяців спостережень. А у 2005 вдалося навіть вдвічі підвищити рівень деталізації.
Попри відчутну корисність та поширеність у сучасну епоху, такі кадри, як нове відео Falcon 9, все ще викликають трепет і нагадують нам про красу і крихкість нашої блакитно-мармурової планети.