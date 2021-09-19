Жим лежачи під водою: ветеран флоту кинув виклик, який не варто повторювати

Ветеран військово-морського флоту і блогер Остін Олександр зробив собі ім'я завдяки своїм фітнес-завданням. Особливо коли мова йде про військові фітнес-тести. Але для недавньої спроби він виконує новий вид трюку, який став вірусним у мережі: жим лежачи під водою.

Світові рекорди Гіннеса почали падати у 2019 році, коли чоловік виконав 43 повторення під водою. До 2020 року відмітка підскочила до 77 повторень при повному зануренні. Але Олександра менше турбує кількість повторень. Його цікавить чиста вага, яку він зможе підняти.

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"Як спортсмен, я сам повинне був випробувати цей метод жиму лежачи, щоб побачити, як плавучість впливає на жим під водою", – підкреслює він.

Ветеран ВМФ кинув виклик жимом лежачи під водою

Його мета: повністю вичавити 184 кілограми під водою, використовуючи сталеві пластини.

За словами Олександра, інші поціновувачі фітнесу, які намагалися виконати трюк, зробили це за допомогою гумових пластин, які більш плавучі у воді й, отже, здаються легшими.

Він націлився на позначку 184 кілограмів, хоча його максимальна вага на суші становить близько 136 кілограмів. Він користується допомогою паверліфтера Крістен Дансмор, а також спортсмена на витривалість Хантера Макінтайра. Олександр починає з жиму в басейні з 61 кілограмом.

Важливий момент:

"Це безперечно трохи легше. Дуже важко залишатися на лавці... Я був трохи боком. Але у мене було двоє помічників. Це було добре", – говорить він.

Але щойно експеримент починається, вони наштовхуються на проблему. Команда повинна поміняти басейн після того, як їх вигнали з того, в якому вони почали. Але це не завадило їм продовжувати. Також вони вносять певні корективи, щоб їхні ноги не спливали під час підйому. Щоб запобігти цій проблемі, вони вирішили почепити собі на пояс вантаж вагою 20 кілограмів, а також встановили підставку для самої штанги.

Дивися на відео, як Остін Олександр виконує жим лежачи під водою:

У новому басейні та новій установці Олександр знову намагається підняти штангу вагою 61 кілограм і може зробити 15 повторень. Потім він підіймається до 102 кілограмів і може виконати 10 повторень.

"Це було дійсно добре, було значно краще, ніж на суші", – каже він.

Потім він нарощує вагу до 111 кілограмів і 1 повторення. Він підіймає вагу до 143 кілограмів та виконує 5 повторень. Потім – 152 кілограми та 1 повторення. Схвильований, він підіймається до 184 кілограмів... але не може зняти штангу зі стійки.

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Після спроби Олександр пояснює, як вода витісняє вагу. Згідно з його підрахунками, 1 кілограм на суші насправді дорівнює 0,86 кілограма у воді. Тож його фінальний показник не аж так сильно вражає. Але це не заважає пишатися ветераном ВМФ. Він усе одно дуже і дуже крутий!