Усе це для того, щоб Джеймс Вест спробував на собі божевільне тренування атлета. І, будемо відвертими, Херія не шкодував його жодної миті.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Перше, що робить Херія перед початком тренування, – одягає Весту жилет з великим навантаженням.

"Коли ти тренуєшся, це також зміцнює тебе. Зазвичай ти продовжуєш говорити: "Я відчуваю, що здаюся", але ти носиш ці виправдання на собі... Я не збираюся здаватися, навіть якщо це на мені – всі ці сумніви, ось і вся вага у них. Ця вага – це також усі ті сумніви, які є в інших", – каже Херія.

Після кардіо на біговій доріжці, Херія починає тренувати Веста, виконуючи одне зі своїх звичних кругових тренувань з художньої гімнастики, включаючи основні вправи з власною вагою:

відтискання;

підтягування;

підйоми ніг у висі;

присідання пістолетом.

Кожну з цих вправ він виконує по 10 разів у 10 раундах.

Потім прийшов час для серії тренувань з обтяженнями, включаючи згинання рук зі штангою, згинання рук на біцепси та тягу на тросі, перш ніж відправитися до сауни. Але на цьому випробування не закінчуються. Звідти вони відправляються в інше місце для тренувань, де Вест може спробувати себе у захопленнях Херії: скейтбордингу та боксу.

Дивися, як Джессі Джеймс Вест виконує виклик від атлета Кріса Херії:

"Я збираюся спробувати все. Я ніколи не робив нічого подібного. Багато більш кропітких і дрібних речей, які я ніколи б не здогадався вивчити, але це досить весело", – ділиться Вест про свій день, проведений з Херією.

Тобі сподобається День за графіком Кріштіану Роналду: бодибілдер розповів, що сподобалося, а що – ні

Ми обожнюємо спостерігати за такими викликами. Вони вкотре нагадують кожному з нас, що немає абсолютно нічого неможливого. Тож годі шкодувати себе. Пора працювати над тілом власної мрії!