Жінка чи череп: що ти бачиш на провокативному фото і чим це загрожує

Оптична ілюзія виникає під час, скажімо так, короткого замикання у мозку. Він обробляє мільйони бітів інформації за секунду, яка надходить від людських органів чуття.

Зокрема й від очей – щоб інтерпретувати побачене. Але не всю інформацію вдається обробити правильно. От поглянь – що ти бачиш на цьому зображенні?

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Жінка чи череп

Якщо ти спершу побачив череп

Це може бути ознакою того, що тобі важко приймати рішення та вибирати шлях уперед.

Так, попереду можуть бути перешкоди, багато перешкод. Але ж як без них загартувати характер?

Просто пам’ятай: ти з усього вийдеш сильнішим. Тож не стій на місці, обери шлях і крокуй ним.

Якщо ж ти побачив одразу жінку

Це може вказувати на те, що ти любиш більше оборону, ніж атаку – у будь-які незрозумілій ситуації.

Жінка на фото горбиться на землі у дуже захисній позиції.

Окрім бажання сховатися від проблем це натякає на відчуття фізичного або емоційного виснаження.

Адже обидва варіанти вказують на якісь проблеми. Так, та не зовсім так.потрібно пильно поглянути на себе, і докласти зусиль, аби не опинитися ані в ситуації жінки на фото, ані в ситуації, коли доведеться обирати між нерішучістю і страхом.

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