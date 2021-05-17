В том числе и от глаз – чтобы интерпретировать увиденное. Но не всю информацию удается обработать правильно. Вот посмотри – что ты видишь на этом изображении?

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Женщина или череп

Если ты сначала увидел череп

Это может быть признаком того, что тебе трудно принимать решения и выбирать путь вперед.

Да, впереди могут быть препятствия , много препятствий. Но как без них закалить характер?

Просто помни: ты из всего выйдешь сильнее . Поэтому не стой на месте, выбери путь и шагай по нему.

Если ты увидел сразу женщину

Это может указывать на то, что ты любишь больше оборону , чем атаку – в любой непонятной ситуации.

Женщина на фото горбится на земле в очень защитной позиции.

Кроме желания спрятаться от проблем это намекает на ощущение физического или эмоционального истощения.

Думаешь, провокационный тест? Ведь оба варианта указывают на какие-то проблемы. Не совсем так.



Цель этого теста – сказать тебе только одно: нужно пристально взглянуть на себя, и приложить усилия, чтобы не оказаться ни в ситуации женщины на фото, ни в ситуации, когда придется выбирать между нерешительностью и страхом.

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