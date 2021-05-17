В том числе и от глаз – чтобы интерпретировать увиденное. Но не всю информацию удается обработать правильно. Вот посмотри – что ты видишь на этом изображении?
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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Женщина или череп
Если ты сначала увидел череп
Это может быть признаком того, что тебе трудно принимать решения и выбирать путь вперед.
- Да, впереди могут быть препятствия, много препятствий. Но как без них закалить характер?
Просто помни: ты из всего выйдешь сильнее. Поэтому не стой на месте, выбери путь и шагай по нему.
Если ты увидел сразу женщину
Это может указывать на то, что ты любишь больше оборону, чем атаку – в любой непонятной ситуации.
- Женщина на фото горбится на земле в очень защитной позиции.
Кроме желания спрятаться от проблем это намекает на ощущение физического или эмоционального истощения.
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