Побудувати хороші та міцні стосунки не така вже й проста справа. А робити все можливе, аби через кілька місяців романтична ідилія не розсипалася до бісової матері – узагалі щось фантастична. Втім, якщо ти перевіриш себе та виявиш, що більшість цих ознак тобі притаманні, – можеш не перейматися. Вона буде з тобою. І буде однозначно щасливою.

Жінки настільки загадкові створіння, що можуть ускладнити цим не лише твоє життя, а й своє. Men 24 дізнався, якими ж є ознаки ідеального чоловіка, на думку представниць прекрасної половини людства. Гайда перевіряти себе.

Візьми на озброєння 4 риси характеру, які притягують жінок наче магніт

1. Ти не ставиш зайвих питань

Якщо вона тебе щось просить, а ти при цьому не засипаєш її купою питань, – вважай себе ідеальним чоловіком. Ти не питаєш, а навіщо їй це, а що тобі з цього буде.

Але тут слід дотримуватися балансу, аби з ідеального чоловіка не перетворитися на підкаблучника. Таких жінки теж не дуже люблять.



Не діставай її купою запитань / Фото pixabay

2. Вирішуєш проблеми

Якщо ти маєш сміливість вирішувати не лише свої, а й її проблеми, то тобі гарантований успіх. Те ж стосується створення тобою проблем. Не потрібно всюди вказувати її контактний номер, аби після завершення стосунків незнайомці телефонували їй цілими днями.

Будь завжди на її стороні. Навіть тоді, коли вона здається максимально неправою. Вона це оцінить.

3. Ти не бісиш її, а вона – тебе

Карантин став ідеальною можливістю перевірити ваші стосунки, якщо ви живете разом. Проведення разом ледь не 24 годин на добу дозволило побачити свою кохану і з макіяжем, і без; сонну і виспану; стомлену і сповнену енергією. І якщо за цей час ти не захотів втекти на безлюдний острів – вона буде вдячна тобі.

Те ж стосується тебе: якщо ти не дістав її розкиданими шкарпетками та постійно піднятою кришкою унітазу – вважай, зірвав джекпот.



Ви не бісите один одного / Фото pixabay

4. У неї є право на особисте життя

Якщо ти не розповідаєш їй, з ким і коли гуляти – ти ідеальний чоловік. Ти ж пам'ятаєш, що вона – не твоя власність. Та й ти теж належиш лише собі. Тож не потрібно забороняти їй гуляти з подругами, вибиратися на манікюр або шопінг без тебе.

У кожного з вас має бути трішки особистого простору, де відпочиваєте один від одного. Це дозволить побудувати щасливі та міцні стосунки. Не забувай про це.

5. У побуті ти – не тиран

Не потрібно змушувати її ставати твоєю рабинею. Камон, ти ж самостійно можеш закинути свої брудні шкарпетки до пральної машини. Та й сніданок приготувати тобі теж під силу, якщо твоя кохана стомлена або не дуже добре себе почуває. Та й узагалі, допомагати по дому – нормально. Затям собі.

Тож викинь нарешті з голови, що побутові питання – суто жіночий головний біль. Це давно вже не так.



Побутові питання ви ділите порівну / Фото pixabay

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І не забувай кохати її понад усе. Кохання – це і про почуття, і про турботу, і про допомогу. Цього буде достатньо, аби вона почувалася щасливою щодня!