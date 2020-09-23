Перевір себе негайно: жінки назвали ознаки ідеального чоловіка
Побудувати хороші та міцні стосунки не така вже й проста справа. А робити все можливе, аби через кілька місяців романтична ідилія не розсипалася до бісової матері – узагалі щось фантастична. Втім, якщо ти перевіриш себе та виявиш, що більшість цих ознак тобі притаманні, – можеш не перейматися. Вона буде з тобою. І буде однозначно щасливою.
Жінки настільки загадкові створіння, що можуть ускладнити цим не лише твоє життя, а й своє. Men 24 дізнався, якими ж є ознаки ідеального чоловіка, на думку представниць прекрасної половини людства. Гайда перевіряти себе.
Візьми на озброєння 4 риси характеру, які притягують жінок наче магніт
1. Ти не ставиш зайвих питань
Якщо вона тебе щось просить, а ти при цьому не засипаєш її купою питань, – вважай себе ідеальним чоловіком. Ти не питаєш, а навіщо їй це, а що тобі з цього буде.
- Але тут слід дотримуватися балансу, аби з ідеального чоловіка не перетворитися на підкаблучника. Таких жінки теж не дуже люблять.
Не діставай її купою запитань / Фото pixabay
2. Вирішуєш проблеми
Якщо ти маєш сміливість вирішувати не лише свої, а й її проблеми, то тобі гарантований успіх. Те ж стосується створення тобою проблем. Не потрібно всюди вказувати її контактний номер, аби після завершення стосунків незнайомці телефонували їй цілими днями.
- Будь завжди на її стороні. Навіть тоді, коли вона здається максимально неправою. Вона це оцінить.
3. Ти не бісиш її, а вона – тебе
Карантин став ідеальною можливістю перевірити ваші стосунки, якщо ви живете разом. Проведення разом ледь не 24 годин на добу дозволило побачити свою кохану і з макіяжем, і без; сонну і виспану; стомлену і сповнену енергією. І якщо за цей час ти не захотів втекти на безлюдний острів – вона буде вдячна тобі.
- Те ж стосується тебе: якщо ти не дістав її розкиданими шкарпетками та постійно піднятою кришкою унітазу – вважай, зірвав джекпот.
Ви не бісите один одного / Фото pixabay
4. У неї є право на особисте життя
Якщо ти не розповідаєш їй, з ким і коли гуляти – ти ідеальний чоловік. Ти ж пам'ятаєш, що вона – не твоя власність. Та й ти теж належиш лише собі. Тож не потрібно забороняти їй гуляти з подругами, вибиратися на манікюр або шопінг без тебе.
- У кожного з вас має бути трішки особистого простору, де відпочиваєте один від одного. Це дозволить побудувати щасливі та міцні стосунки. Не забувай про це.
5. У побуті ти – не тиран
Не потрібно змушувати її ставати твоєю рабинею. Камон, ти ж самостійно можеш закинути свої брудні шкарпетки до пральної машини. Та й сніданок приготувати тобі теж під силу, якщо твоя кохана стомлена або не дуже добре себе почуває. Та й узагалі, допомагати по дому – нормально. Затям собі.
- Тож викинь нарешті з голови, що побутові питання – суто жіночий головний біль. Це давно вже не так.
Побутові питання ви ділите порівну / Фото pixabay
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І не забувай кохати її понад усе. Кохання – це і про почуття, і про турботу, і про допомогу. Цього буде достатньо, аби вона почувалася щасливою щодня!
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