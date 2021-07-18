Жодних "просто друзів": три кроки до виходу з френдзони

Коли вона розповідає тобі про проблеми в особистому житті, або коли вона час від часу каже: "Тільки ти мене розумієш"... Найімовірніше, вона навіть не розглядає тебе як об'єкт сексуальної пристрасті.

Простіше кажучи, тебе занесли у список "просто друзів". Найгірше ж, що оцими "просто друзями" можна стати будь-якої миті, а от припинити ними бути, вийти за межі тієї зачарованої френдзони – потім не так і просто.

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То ж як не впустити важливу мить, коли ще не пізно? Якщо ти маєш серйозні плани щодо цієї дівчини – то маєш це знати.

Три важливі кроки у напрямку до виходу з френдзони

Допомогти в цьому спробував Роберт Грін у своїй книзі "24 закони зваблення". Дуже коротко ми на Men 24 наведемо, на що він радить звернути увагу.

Недосяжність

Чимало чоловіків чомусь думають, що максимальна увага і турбота з їхнього боку до дівчини – це найкоротша дорога до ліжка.

Як пише Грін, таке насправді буває хіба в романтичних комедіях. Це безглуздо – мчати через усе місто, щоб допомогти їй знайти у кімнаті пульт від телевізора.

Ревнощі

якщо твою допомогу вона отримуватиме без зусиль, то швидко до такого звикне. А згодом і збайдужіє. Тож треба час від часу говорити "ні".

Є такий стереотип, що зі своєю дівчиною про принади інших дівчат говорити не варто. Так от, Роберт Грін радить робити рівно навпаки.



Ми не підведемо безпосередньо до виходу з френдзони, але можемо вказати напрям / Фото unsplash

На його думку, акцентування уваги на красі інших дівчат може змусити "саме ту" поглянути на тебе інакше – нехай навіть суто зі спортивного інтересу. Який може перерости у щось куди більше.

Це старий побитий життям трюк, але він працює. Ревнощі – це козир у твоїй колоді,

– запевняє Грін.

Звісно, це за умови, якщо вона має до тебе хоч якийсь інтерес.



Поводься не так, як "просто друг" – про це нижче / Фото unsplash

Мости

Які б не були насправді між вами стосунки, поводь себе так, ніби питання про них давно розв'язане. Так, ніби ти не приятель, а коханець – якщо не вже, то завтра.

Не нехтуй нагодою поцілувати дівчину, обійняти її за талію тощо – якщо на поточному етапі ваших стосунків це дозволено. Нащо? Щоб твоє до неї ставлення було очевидним без слів.

Простіше кажучи, не поводь себе як "просто друг".

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