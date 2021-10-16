Зірка "Дюни" Дейв Батиста розповів, як качає м'язи грудей: 4 перевірені рухи

Де б не знімався Дейв Батиста, його тренажерний зал завжди поруч. У райдері актора на знімальному майданчику силова стійка, лава, гантелі та повітряний велосипед. З ними він може завершити свої тренування. Почасти тому, що він дотримується класичних прийомів.

Сам актор зізнається, що він дуже простий, коли мовиться про роботу над своїм тілом. Тож не дивно, що для роботи над м'язами грудей він використовує не якісь надто складні рухи. Їх ми рекомендуємо взяти на озброєння й тобі!

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Мене сприймають приблизно так: "О, він може витиснути близько 230 кілограмів". Але я зовсім не той хлопець. Я краще подивлюся на станову тягу, ніж зроблю це сам. Я б віддав перевагу боксуванню або якомусь цікавому кардіо, наприклад, їзді на велосипеді. Я краще попрацюю з тренером і зберігатиму свіжість,

– розповів він в інтерв'ю Men's Health.

Порада: виконуй це тренування грудей раз на тиждень, приділяючи особливу увагу формі при кожному русі. Батиста рідко атакує важку вагу.

"Я міцно тримаю свої плечі. Я постійно працюю над грудьми", – підкреслює він.

Розігрів – Бій з тінню

Встань у спортивну стійку, вага розподілена на подушечках стоп, руки підійми вгору. Вдаряй вперед-назад протягом 1 хвилини, а потім відпочинь протягом 30 секунд. Повтори цю вправу у 3 підходах.



Цю вправу використовуй для розігріву / Ілюстрація BEN MOUNSEY-WOOD

"Яка користь від того, що ти нагадуєш домкрат, якщо ти лежиш на спині?", – каже він.

Тренування грудей від Дейва Батиста

1. Жим гантелей на похилій лаві

Ляж на лаву під кутом 30 градусів, гантелі мають бути прямо над плечима. Опусти вагу на плечі, відвівши їх назад. Це 1 повторення.



Виконуй жим гантелей на похилій лаві / Ілюстрація BEN MOUNSEY-WOOD

Тобі потрібно виконати 4 підходи по 10 – 12 повторень.

2. Жим гантелей на площині

Ляж на рівну лаву, гантелі прямо над плечима. Опусти вагу на плечі, відвівши їх назад.



Також спробуй жим гантелей на площині / Ілюстрація BEN MOUNSEY-WOOD

Батиста рекомендує виконати 3 підходи по 10 – 12 повторень.

"Коли я був молодшим, я хотів наполегливо тренуватися. Тепер я просто хочу тренуватися з розумом", – підкреслює актор.

3. Політ гантелей на лаві

Ляж на рівну лаву, гантелі прямо над плечима. Зберігаючи невеликий згин у ліктях, опусти руки по дузі. Припини опускатися, коли твої плечі будуть паралельними до підлоги.



Політ гантелей на лаві – популярна вправа / Ілюстрація BEN MOUNSEY-WOOD

Загалом потрібно виконати 3 підходи по 10 – 12 повторень.

Це цікаво Джейсон Момоа показав своє вибухове тренування перед зніманнями нового "Аквамена"

Візьми на озброєння вправи від Дейва Батисти. Вони допоможуть тобі прокачати м'язи грудей, а також завжди залишатися у формі. А ще ми рекомендуємо замислитися над філософією актора. Тренуйся з розумом!