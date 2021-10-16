Звезда "Дюны" Дэйв Батиста рассказал, как качает мышцы груди: 4 проверенные движения

Где бы ни снимался Дэйв Батиста, его зал всегда рядом. В райдере актера на съемочной площадке силовая стойка, скамья, гантели и воздушный велосипед. С ними он может завершить свои тренировки. Отчасти потому, что он придерживается классических приемов.

Сам актер признается, что он очень простой, когда говорится о работе над своим телом. Неудивительно, что для работы над мышцами груди он использует не какие-то слишком сложные движения. Их мы рекомендуем взять на вооружение и тебе!

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Меня воспринимают примерно так: "О, он может выжать около 230 килограммов". Но я совсем не тот парень. Я лучше посмотрю на становую тягу, чем сделаю это сам. Я бы отдал предпочтение боксированию или какому-то интересному кардио, например, езде на велосипеде. Я лучше поработаю с тренером и буду хранить свежесть,

– рассказал он в интервью Men's Health.

Совет: выполняй эту тренировку груди раз в неделю, уделяя особое внимание форме при каждом движении. Батиста редко атакует тяжелый вес.

"Я держу свои плечи. Я постоянно работаю над грудью", – подчеркивает он.

Разогрев – Бой с тенью

Встань в спортивную стойку, вес распределен на подушечках стоп, руки подними вверх. Ударяй вперед-назад в течение 1 минуты, а затем отдохни в течение 30 секунд. Повтори это упражнение в 3 подходах.



Это упражнение используй для разогрева / Иллюстрация BEN MOUNSEY-WOOD

"Какая польза от того, что ты напоминаешь домкрат, если ты лежишь на спине?", – говорит он.

Тренировка груди от Дэйва Батиста

1. Жим гантелей на наклонной скамье

Ляг на скамью под углом 30 градусов, гантели должны быть прямо над плечами. Опусти вес на плечи, отведя их назад. Это 1 повторение.



Выполняй жим гантелей на наклонной скамье / Иллюстрация BEN MOUNSEY-WOOD

Тебе нужно выполнить 4 подхода по 10 – 12 повторений.

2. Жим гантелей на плоскости

Ляг на ровную скамью, гантели прямо над плечами. Опусти вес на плечи, отведя их назад.



Также попробуй жим гантелей на плоскости / Иллюстрация BEN MOUNSEY-WOOD

Батиста рекомендует выполнить 3 подхода по 10 – 12 повторений.

"Когда я был моложе, я хотел упорно тренироваться. Теперь я просто хочу тренироваться с умом", – подчеркивает актер.

3. Полет гантелей на скамье

Ляг на ровную скамью, гантели прямо над плечами. Сохраняя небольшой изгиб в локтях, опусти руки по дуге. Прекрати опускаться, когда твои плечи будут параллельными полу.



Полет гантелей на скамье – популярное упражнение / Иллюстрация BEN MOUNSEY-WOOD

Вообще нужно выполнить 3 подхода по 10 – 12 повторений.

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Возьми на вооружение упражнения от Дэйва Батисты. Они помогут тебе прокачать мышцы груди, а также всегда оставаться в форме. А еще мы рекомендуем задуматься над философией актера. Тренируйся с умом!