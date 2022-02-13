Зірка Playboy Кайндлі Маєрс знялася у прозорому боді: підписники у захваті
Джерело:інстаграм Кайндлі Маєрс
Цього разу під нашим прицілом сексуальна Кайндлі Маєрс. Зірка Playboy добре знається на тому, що подобається її підписникам. І саме це вона публікує в мережі.
Не став винятком її останній пост. На серії фотографій, які з'явилися на сторінці Кайндлі Маєрс, вона позує у прозорому боді. Вбрання дозволяє кожному розгледіти спокусливі вигини нашої героїні. А там, повір, є на що подивитися!
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"Сяй, наче діамант", – написала вона під публікацією.
А й справді, Кайндлі Маєрс у цьому боді нагадує діамант. Тож не дивно, що віддана армія прихильників зірки Playboy у захваті від неї. Підписники красуні буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Сходжу від тебе з розуму, королево";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Ти просто бездоганна";
- "Гаряча крихітка";
- "Красива та дуже сексуальна";
- "Чарівна та романтична";
- "Це твої найкращі фотографії";
- "Ти – справжня коштовність".
Спокусливі фото Кайндлі Маєрс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Маєрс
Спокусливі фото Кайндлі Маєрс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Маєрс
Спокусливі фото Кайндлі Маєрс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Маєрс
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Кайндлі Маєрс викликає непідробний захват. Тож було б дивно, якби ми забули закликати тебе підписатися на красуню. Стань частиною армії прихильників зірки Playboy, щоб одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.