Зірка Playboy Кайндлі Маєрс знялася у прозорому боді: підписники у захваті

Цього разу під нашим прицілом сексуальна Кайндлі Маєрс. Зірка Playboy добре знається на тому, що подобається її підписникам. І саме це вона публікує в мережі.

Не став винятком її останній пост. На серії фотографій, які з'явилися на сторінці Кайндлі Маєрс, вона позує у прозорому боді. Вбрання дозволяє кожному розгледіти спокусливі вигини нашої героїні. А там, повір, є на що подивитися!

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"Сяй, наче діамант", – написала вона під публікацією.

А й справді, Кайндлі Маєрс у цьому боді нагадує діамант. Тож не дивно, що віддана армія прихильників зірки Playboy у захваті від неї. Підписники красуні буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Сходжу від тебе з розуму, королево";

"Абсолютно приголомшлива";

"Ти просто бездоганна";

"Гаряча крихітка";

"Красива та дуже сексуальна";

"Чарівна та романтична";

"Це твої найкращі фотографії";

"Ти – справжня коштовність".



Спокусливі фото Кайндлі Маєрс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Маєрс



Спокусливі фото Кайндлі Маєрс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Маєрс



Спокусливі фото Кайндлі Маєрс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Маєрс

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Кайндлі Маєрс викликає непідробний захват. Тож було б дивно, якби ми забули закликати тебе підписатися на красуню. Стань частиною армії прихильників зірки Playboy, щоб одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.