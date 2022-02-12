Не став винятком її останній пост. На ньому можна побачити, як Сальма Гаєк плаває у блакитному купальнику. Він, до слова, виграшно підкреслює бездоганні форми актриси.

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Тож не дивно, що сонячний і мокрий кадр зірки надзвичайно сподобався не лише нашій редакції. Від світлини у захваті також підписники Сальми Гаєк. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів.

"Грайливий настрій";

"Це твій рай, а ти – мій рай";

"Бездоганність на кожному кроці";

"Я закоханий у тебе";

"Як же красиво";

"Приголомшлива королева";

"Крихітка, яка звела мене з розуму";

"Тобою можна милуватися цілу вічність".



Гаряче фото Сальми Гаєк розбурхало мережу / Фото з інстаграму Гаєк

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Сальма Гаєк викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників росте з кожним днем. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на актрису. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото!